В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Италии по теннису, который проходит на грунтовых кортах римского комплекса Foro Italico, с призовым фондом 5,5 млн евро, седьмой сеяный Хуан-Мартин дель Потро в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда 6:4, 6:4.

Во время матча произошел один забавный эпизод, соавтором которого выступил дель Потро.

После одного из розыгрышей мяч фронтально ушел за пределы площадки и приземлился в декоративную листву сразу за кортом.

Высота, на которой застрял мяч, оказалась слишком высокой для девочки, подающей мячи. Она с надеждой посмотрела на дель Потро, который уже собирался разворачиваться и продолжать поединок, но периферическим зрением заметил ее взгляд и пришел на помощь.

Для аргентинского теннисиста, рост которого составляет 1 метр 98 сантиметров, не составило никакого труда достать девочке мяч.