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Ребров поспорит с легендой "Реала" за пост главного тренера "Бешикташа"

По окончанию сезона пост главного тренера стамбульского клуба окажется вакантным.

Ребров поспорит с легендой "Реала" за пост главного тренера "Бешикташа"
Сергей Ребров
Фото: ФК "Ференцварош"

"Бешикташ" занят поиском нового коуча на смену Шенолу Гюнешу, который уйдет по окончании сезона.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" и экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров может возглавить 15-кратных чемпионов Турции, сообщает isport.ua, ссылаясь на Goal.

Помимо украинца на эту должность претендует легенда мадридского "Реала" и нынешний ассистент Гюнеша - Гути.

Отметим, что Ребров с 2002 по 2004 год выступал за другой клуб с берегов Босфора - "Фенербахче", с которым в сезоне 2003/04 становился чемпионом Турции.

Добавим, "Бешикташ" за 2 тура до финиша располагается на третьем месте в турнирной таблице и отстает от второй строчки, дающей возможность выступить в квалификации Лиги Чемпионов на четыре очка. От первого и прямого попадания на групповую стадию ЛЧ отрыв составляет также 4 очка.

Напомним, что "Ференцварош" с украинцами Иваном Петряком и Игорем Харатиным стал чемпионом Венгрии.

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