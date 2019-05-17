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"Шахтер" в Харькове начал отсчет времени до момента, когда опередит "Динамо" по титулам

Маркетинговый ход "горняков".

Шахтер
Фото: EPA/UPG
Шахтер
"Шахтер" на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото табло на арене СК "Металлист", на котором начат обратный отсчет времени до матча с киевским "Динамо".

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🔥 Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК «Металлист» появился обратный отсчет до исторического матча с «Динамо», на который «Шахтер» может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины. Билеты на суперигру 22 мая в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ----- 🔥 Photo of the Day! Immediately after the Cup final, the OSK Metalist scoreboard will display the countdown to the historic match vs Dynamo, in which Shakhtar may well appear as the most decorated club in Ukraine! Tickets for the super game on May 22 are available at the ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile). ----- 🔥 Фото дня! Одразу після фінального свистка в поєдинку Кубка на табло ОСК «Металіст» з’явився зворотний відлік до історичного матчу з «Динамо», на який «Шахтар» може вийти в ранзі найтитулованішого клубу України. Квитки на супергру 22 травня в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля).

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Фото появилось после победы подопечных Паулу Фонсеки в финале Кубка Украины

Вместо обычного счета на табло светятся цифры "33", что означает количество трофеев, завоеванных "Шахтером" и "Динамо" во времена независимости Украины.

Если "Шахтер" победит "Зарю" в матче 29-го тура, который пройдет 19 мая, то на матч 30-го тура чемпионата Украины "горняки" выйдут не только в ранге чемпионов нынешнего года, но в статусе лидера трофейной гонки.

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