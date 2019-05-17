Фото: EPA/UPG Шахтер

"Шахтер" на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото табло на арене СК "Металлист", на котором начат обратный отсчет времени до матча с киевским "Динамо".

Фото появилось после победы подопечных Паулу Фонсеки в финале Кубка Украины.

Вместо обычного счета на табло светятся цифры "33", что означает количество трофеев, завоеванных "Шахтером" и "Динамо" во времена независимости Украины.

Если "Шахтер" победит "Зарю" в матче 29-го тура, который пройдет 19 мая, то на матч 30-го тура чемпионата Украины "горняки" выйдут не только в ранге чемпионов нынешнего года, но в статусе лидера трофейной гонки.