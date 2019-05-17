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В Формуле-1 Гран-При Монако под угрозой срыва из-за забастовки таксистов

Угроза протеста нависла над Гран-При Монако.

В Формуле-1 Гран-При Монако под угрозой срыва из-за забастовки таксистов
Грид-гёрлз на Гран-При Монако
Фото: EPA\UPG

В чемпионате мира в классе машин Формула-1 организаторы шестого этапа - Гран-При Монако могут столкнуться с непреодолимыми трудностями в связи с возможным протестом таксистов, сообщает grandprix.com.

"Если мы не получим желаемого, то мы готовы пойти дальше. Если мы не получим ответа до 22 мая, то 23-го числа, в день начала Гран-При Монако, мы просто всё перекроем", - приводит слова неназванного таксиста издание.

Отметим, программа Гран-При Монако традиционно стартует не в пятницу, как обычно на остальных этапах, а в четверг, первые свободные заезды пройдут 23 мая.

Гонка Гран-При Монако состоится 26 мая.

Добавим, что действия тексистов Прованса уже повлияли на проведение Каннского кинофестиваля, когда 15 мая недовольные таксисты перестали обслуживать клиентов в аэропорту Ниццы.

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