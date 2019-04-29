Чемпион Формулы-1 2016 года лишен права посещать паддок

Чемпион мира Формулы-1 2016 года в составе команды "Мерседес" Нико Росберг, работающий ныне аналитиком на каналах Sky Sports и RTL, временно лишен права посещать паддок Формулы-1, сообщает Formule1.

В ФОМ приняли такое решение в связи с серьезным нарушением правил со стороны немца.

Дело в том, что в ходе Гран-При Китая Нико отдал личный пропуск в паддок своему фотографу. При этом Росберг доверил тому так называемый пожизненный пропуск, выдаваемый чемпионам мира и передача которого в третьи руки строго запрещена.

По этой причине Росберг отсутствовал на прошедшем этапе в Азербайджане.

Ожидается, что чемпион мира-2016 по этой же причине пропустит и на Гран-При Испании.

Таким образом, вероятнее всего, он вернется лишь на этапе в Монако.