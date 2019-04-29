Игрок "Барселоны" восьмой год подряд стал чемпионом c тремя разными клубами

Накануне "Барселона" обыграла Леванте (1:0) и досрочно завоевала свой 26-й титул чемпиона страны.

В составе "блаугранас" звание чемпиона Испании завоевал и полузащитник Артуро Видаль.

Для чилийца это первое "золото" Ла Лиги. Однако интересно другое достижение Видаля.

Артуро восьмой сезон подряд становится чемпионом страны.

Причем с 2011 по 2015 он выиграл четыре чемпионата Италии с "Ювентусом", а затем добавил к этому три победы в Бундеслиге с "Баварией".

Видаль становится подобием мифического царя Мидаса - всё, к чему он ни прикоснется, обращалось в чистое блестящее золото.

В каком бы чемпионате чилиец ни играл 8 последних сезонов, он добывал "золото".

Может какому-то украинскому клубу (кроме "Динамо" и "Шахтера") на следующий год заключить контракт с Видалем?

Отметим, что подобная серия была у шведского форварда Златана Ибрагимовича. Он восемь лет подряд выигрывал чемпионские титулы с разными командами: "Аякс" (2004), "Ювентус" (2005, 2006), "Интер" (2007, 2008, 2009), "Барселона" (2010) и "Милан" (2011). Но два трофея в составе "Юве" у Златана отобрали в результате скандала с договорными матчами клуба из Турина.

Добавим, что "Барселона" выиграла 4 из 5 последних чемпионатов Испании. Лишь в сезоне 2016/17 гегемонию каталонцев сумел прервать "Реал".