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В Турции разбился автобус с игроками "Аланьяспора", погиб экс-игрок сборной Чехии

Йосеф Шурал скончался в клинике.

В Турции разбился автобус с игроками "Аланьяспора", погиб экс-игрок сборной Чехии
​Йосеф Шурал (слева)
Фото: EPA/UPG

Чешский полузащитник Йосеф Шурал, в последнее время выступающий в турецкой Суперлиге за "Аланьяспор" погиб в ДТП, сообщает Twitter клуба.

Футболист вместе с еще шестью партнерами по команде ехали в микроавтобусе с игры против "Кайсериспора" (1:1), однако водитель уснул за рулем и случилась авария.

Шурал вылетел из микроавтобуса из-за открывшейся двери и после удара головой скончался в больнице. Остальные шесть игроков команды не пострадали.

Игрок провел 20 матчей в составе сборной Чехии, забив 1 гол. Он играл на Евро-2016, а также провел 6 минут в матче со сборной Украины в октябре прошлого года в Лиге Наций (0:1).

До "Аланьяспора" Шурал выступал за "Зброевку" (Брно), "Слован" (Либерец) и пражскую "Спарту".

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