В предпоследнем туре турецкой Суперлиги в Стамбуле в очном поединке сошлись два претендента на чемпионство - "Галатасарай" и "Истанбул ББ".

В матче соседей по столице Турции волевую победу одержал "Галатасарай" 2:1, что позволило клубу с района Галата досрочно в 22-й раз стать чемпионом страны.

Отметим, что от такого результата практическую материальную выгоду получит и киевское "Динамо". Согласно договоренности между столичными клубами, если экс-полузащитник киевлян Юнес Беланда станет чемпионом Турции в составе "Галатасарая", стамбульский клуб обязан будет выплатить киевлянам бонус в размере 500 тыс. евро.

Напомним, марокканский атакующий полузащитник пополнил состав "Галатасарая" летом 2017 года, заключив 4-летний контракт.

В текущем сезоне Беланда провел за "Галатасарай" 31 поединок, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Добавим, что чемпионский матч "Галатасарая" оказался скандальным. На 17-й минуте, после того, как "Истамбул" открыл счет в матче, фанаты соперника стали забрасывать игроков "Истанбула" пластиковыми стаканчиками, коробками и другими предметами, а между скамейками запасных вспыхнула драка

Напомним, "Галатасарай" в текущем сезоне сделал золотой дубль - выиграв и Кубок Турции.