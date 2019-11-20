Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
ГлавнаяСпорт

Капитан сборной Англии опередил Роналду и стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020

Харри Кейн отметился 12-ю мячами.

Капитан сборной Англии опередил Роналду и стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020
Харри Кейн
Фото: EPA/UPG

Накануне завершился групповой этап Евро-2020, по итогам которого определилась 20-ка команд, которая будет принимать участие в финальной стадии турнира.

Кроме того, был определен лучший бомбардир отборочного раунда. Им стал капитан сборной Англии Харри Кейн, забивший 12 мячей.

Всего за сборную Англии форвард "Тоттенхэма" отличился 32 раза в 45 матчах.

Кейн на 1 мяч опередил форварда португальцев Криштиану Роналду и израильтянина Эрана Захави.

По 10 забитых мячей на счету финна Теему Пукки и серба Александара Митровича.

У сборной Украины лучшим бомбардиром стал Роман Яремчук (4 гола), трижды отличились Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также