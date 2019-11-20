Капитан сборной Англии опередил Роналду и стал лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020

Накануне завершился групповой этап Евро-2020, по итогам которого определилась 20-ка команд, которая будет принимать участие в финальной стадии турнира.

Кроме того, был определен лучший бомбардир отборочного раунда. Им стал капитан сборной Англии Харри Кейн, забивший 12 мячей.

Всего за сборную Англии форвард "Тоттенхэма" отличился 32 раза в 45 матчах.

Кейн на 1 мяч опередил форварда португальцев Криштиану Роналду и израильтянина Эрана Захави.

По 10 забитых мячей на счету финна Теему Пукки и серба Александара Митровича.

У сборной Украины лучшим бомбардиром стал Роман Яремчук (4 гола), трижды отличились Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.