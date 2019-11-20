Моуриньо возглавил клуб Английской Премьер-Лиги

Лондонский "Тоттенхэм" назначил новым главным тренером Жозе Моуриньо, сообщается на официальном сайте "шпор".

С португальским специалистом заключен контракт до конца сезона-2022/23.

"Я рад присоединиться клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня интересует и главная команда, и Академия. Работа с этими игроками - вот что меня привлекло в этом клубе", - цитирует 56-летнего Моуриньо пресс-служба "Тоттенхэма".

Моуриньо сменил в "Тоттенхэме" аргентинца Маурисио Почеттино, которого уволили накануне. Первый свой поединок под руководством Моуриньо клуб с Северного Лондона проведет в ближайшую субботу против клуба с Восточного Лондона - "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Напомним, "Тоттенхэм" стал третьим английским клубом для Моуриньо. Португалец дважды возглавлял "Челси" и "Манчестер Юнайтед". При этом, именно манкунианский клуб был последним местом работы Жозе.

Моуриньо является одним из самых успешных футбольных менеджеров в мире, выиграв со своими командами 25 трофеев. Он известен своим тактическим мастерством.

В свое время он возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Лишь с последним клубом португалец не выиграл чемпионат.

Вместе с тем, Моуриньо выиграл титул чемпиона страны в рекордных четырех разных странах - Португалии, Англии, Италии и Испании, и является одним из трех менеджеров, дважды выигравших Лигу Чемпионов с двумя клубами - "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010 году.

Именно с миланским клубом португалец выиграл в 2010 году первый и, пока, единственный для итальянских клубов требл - чемпионат и Кубок страны, а также Лигу Чемпионов.

Он также является трехкратным чемпионом Английской Премьер-Лиги с "Челси" (2005, 2006, 2015).

В настоящий момент финалист последнего розыгрыша ЛЧ занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, имея в активе столько же очков. От лидирующего "Ливерпуля" "шпоры" отстают на 20 очков.