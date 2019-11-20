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Увольнение главного тренера "Тоттенхэма" обойдется лондонскому клубу в баснословную сумму

У "шпор" сменился наставник.

Увольнение главного тренера "Тоттенхэма" обойдется лондонскому клубу в баснословную сумму
Маурисио Почеттино (слева) и Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал Жозе Моуриньо, который сменил на капитанском мостике "шпор" Маурисио Почеттнино.

При этом аргентинский специалист не долго будет горевать, ведь сумма отступных, которую клуб будет вынужден выплатить Маурисио по контракту составит 12,5 млн фунтов (14,6 млн евро) и еще 8 млн фунтов (9,4 млн евро) неустойки, сообщает The Independent.

Отметим, что казна "Тоттенхэма", в настоящее время, далека от наполнения, в первую очередь из-за больших расходов, которые понес клуб на строительство нового стадиона, введенного в эксплуатацию лишь в нынешнем году.

По этой причине "шпоры" зимой установили сомнительное достижение Английской Премьер-Лиги, за два трансферных "окна" подряд не купив ни одного футболиста.

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