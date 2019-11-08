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"Бавария" и Моуриньо провели первый этап переговоров, - СМИ

"Особенный" может возглавить мюнхенцев.

"Бавария" и Моуриньо провели первый этап переговоров, - СМИ
Жозе Моуриньо
Фото: marca.com

Жозе Моуриньо ведет переговоры с мюнхенской "Баварией", сообщает "Спорт-Экспресс". 

Португальский специалист хочет заключить контракт сроком до 2022 года. На данный момент руководство немецкого клуба взяло паузу на размышления после первых переговоров, уточняет издание.

Окончательное решение по Моуриньо будет вынесено во время или после матчей национальных сборных.

Напомним, "Бавария" уволили с должности главного тренера Нико Ковача после поражения команды в Бундеслиге от франкфуртского "Айнтрахта" (1:5).

Помимо Моуриньо, в шорт-листе баварцев значились такие специалисты как Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Арсен Венгер.

На данный момент "Бавария" расположилась на 4-й строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Боруссии" (Менхенгладбах) на 4 очка.

В ближайший уик-энд мюнхенцы в рамках 11-го тура чемпионата Германии принимают принципиальных соперников из дортмундской "Боруссии".

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