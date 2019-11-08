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18-летний вундеркинд "Реала" признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Родриго отметился хет-триком в ворота "Галатасарая".

Родриго Гоэс
Фото: EPA/UPG
Родриго Гоэс

Юный вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов по итогам 4-го тура, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Родриго забил три мяча и сделал 1 ассист в домашнем матче против "Галатасарая" (6:0).

Отметим, что Родриго повторил рекорд эксфорварда "бланкос" Рауля, который оформил хет-трик в ЛЧ в 18-летнем возрасте. Это случилось в 1995-м году. После этого никому не удавалось забить три мяча в матче ЛЧ в столь раннем возрасте.

Обзор поединка "Реал" - "Галатасарай" - на официальном сайте вещателя Лиги.

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