Фото: EPA/UPG Родриго Гоэс

Юный вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов по итогам 4-го тура, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Родриго забил три мяча и сделал 1 ассист в домашнем матче против "Галатасарая" (6:0).

Отметим, что Родриго повторил рекорд эксфорварда "бланкос" Рауля, который оформил хет-трик в ЛЧ в 18-летнем возрасте. Это случилось в 1995-м году. После этого никому не удавалось забить три мяча в матче ЛЧ в столь раннем возрасте.

Обзор поединка "Реал" - "Галатасарай" - на официальном сайте вещателя Лиги.