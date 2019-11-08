Юный вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов по итогам 4-го тура, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Родриго забил три мяча и сделал 1 ассист в домашнем матче против "Галатасарая" (6:0).
Teenage sensation @RodrygoGoes takes this week's award! 👏👏👏#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/OSjk2G4f5d— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 ноября 2019 г.
Отметим, что Родриго повторил рекорд эксфорварда "бланкос" Рауля, который оформил хет-трик в ЛЧ в 18-летнем возрасте. Это случилось в 1995-м году. После этого никому не удавалось забить три мяча в матче ЛЧ в столь раннем возрасте.
Обзор поединка "Реал" - "Галатасарай" - на официальном сайте вещателя Лиги.