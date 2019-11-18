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Невероятное совпадение для сборной Португалии: она выиграла у Люксембурга 100-й, 200-й и 300-й матчи в своей истории

Криштиану Роналду едет на Евро-2020.

Невероятное совпадение для сборной Португалии: она выиграла у Люксембурга 100-й, 200-й и 300-й матчи в своей истории
Сборная Португалии
Фото: EPA/UPG

Сборная Португалии одержала 300-ю победу в истории. 

Для этого ей понадобилось провести 624 матча. Юбилейным для команды стал выигрыш у Люксембурга (2:0) в отборочном турнире Евро-2020.

Эта победа вывела португальцев в финальную стадию чемпионата Европы. Добавим, что один из мячей на счету Криштиану Роналду. Это его 99-й гол за сборную. До мирового рекорда - 10 мячей.

Удивительно, что уже четвертую юбилейную победу португальцы одерживают над национальной командой Люксембурга. 

Ранее они выиграли у нее 100-й, 200-й и 250-й матчи, сообщает "Спорт-Экспресс".

Победы сборной Португалии:

  • 1 - 18 июня 1925. Италия, 1:0
  • 50 - 28 июля 1966. СССР, 2:1
  • 100 - 5 февраля 1986. Люксембург, 2:0
  • 150 - 9 июня 1999. Лихтенштейн, 8:0
  • 200 - 3 июня 2006. Люксембург, 3:0
  • 250 - 15 октября 2013. Люксембург, 3:0
  • 300 - 17 ноября 2019. Люксембург, 2:0
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