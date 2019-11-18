Невероятное совпадение для сборной Португалии: она выиграла у Люксембурга 100-й, 200-й и 300-й матчи в своей истории

Сборная Португалии одержала 300-ю победу в истории.

Для этого ей понадобилось провести 624 матча. Юбилейным для команды стал выигрыш у Люксембурга (2:0) в отборочном турнире Евро-2020.

Эта победа вывела португальцев в финальную стадию чемпионата Европы. Добавим, что один из мячей на счету Криштиану Роналду. Это его 99-й гол за сборную. До мирового рекорда - 10 мячей.

Удивительно, что уже четвертую юбилейную победу португальцы одерживают над национальной командой Люксембурга.

Ранее они выиграли у нее 100-й, 200-й и 250-й матчи, сообщает "Спорт-Экспресс".

Победы сборной Португалии: