На этапе MotoGP в Валенсии французский гонщик Жоанн Зарко был сбит мотоциклом соперника.
По ходу гонки несколько пилотов почти одновременно не вписались в один и тот же поворот.
Первым это случилось с Зарко, который, вылетев с трассы, попытался пешком покинуть опасную зону - тогда-то в него сзади и влетел уже неуправляемый мотоцикл другого гонщика Икера Лекуоны.
По предварительным данным, у Зарко вывих лодыжки.
На 1 сек. от испанца отстал француз Фабио Квартараро, выступающий за Petronas Yamaha SRT.
Замкнул пьедестал австралиец Джек Питер Миллер на Ducati.