На этапе MotoGP в Валенсии французский гонщик Жоанн Зарко был сбит мотоциклом соперника.

По ходу гонки несколько пилотов почти одновременно не вписались в один и тот же поворот.

Первым это случилось с Зарко, который, вылетев с трассы, попытался пешком покинуть опасную зону - тогда-то в него сзади и влетел уже неуправляемый мотоцикл другого гонщика Икера Лекуоны.

По предварительным данным, у Зарко вывих лодыжки.

А победителем на трассе имени Рикардо Тормо стал пилот команды Repsol Honda Team, шестикратный и дествующий чемпион мира в классе MotoGP Марк Маркес.

На 1 сек. от испанца отстал француз Фабио Квартараро, выступающий за Petronas Yamaha SRT.

Замкнул пьедестал австралиец Джек Питер Миллер на Ducati.