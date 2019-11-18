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На этапе MotoGP в Валенсии неуправляемый мотоцикл на полной скорости сбил гонщика

Жоанн Зарко отделался легким испугом и вывихом лодыжки.

На этапе MotoGP в Валенсии неуправляемый мотоцикл на полной скорости сбил гонщика

На этапе MotoGP в Валенсии французский гонщик Жоанн Зарко был сбит мотоциклом соперника. 

По ходу гонки несколько пилотов почти одновременно не вписались в один и тот же поворот.

Первым это случилось с Зарко, который, вылетев с трассы, попытался пешком покинуть опасную зону - тогда-то в него сзади и влетел уже неуправляемый мотоцикл другого гонщика Икера Лекуоны.

По предварительным данным, у Зарко вывих лодыжки.

А победителем на трассе имени Рикардо Тормо стал пилот команды Repsol Honda Team, шестикратный и дествующий чемпион мира в классе MotoGP Марк Маркес.

На 1 сек. от испанца отстал француз Фабио Квартараро, выступающий за Petronas Yamaha SRT.

Замкнул пьедестал австралиец Джек Питер Миллер на Ducati.

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