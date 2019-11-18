Англия повторила свой лучший результат по голам за последние 111 лет

По результативности нынешняя сборная Англии – одна из лучших в своей истории.

Фото: EPA/UPG Сборная Англии

Накануне сборная Англии провела свой заключительный матч в отборочной кампании к Евро-2020, обыграв на выезде Косово 4:0.

Таким образом, сборная Англии завершила календарный 2019 год, забив 38 мячей. Для англичан это лучший результат за последние 111 лет, сообщает Opta Sport.

38 - England scored 38 goals across all competitions in 2019 - only in 1908 have they netted more in a calendar year (39). Vision. pic.twitter.com/O3Fhch1xWk — OptaJoe (@OptaJoe) 17 ноября 2019 г.

В 1966 году, когда Англия в первый и единственный раз стала чемпионом мира, команда также провела 38 мячей, но ей тогда понадобилось 17 игр, а в 2019-м - всего 10.

Абсолютно лучший результат сборная "Трех львов" показала 111 лет назад. Тогда в далеком 1908 году англичане в семи встречах 39 раз поразили ворота соперника.