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Тайсон получил дисквалификацию за неприличный жест в скандальном матче "Шахтер" – "Динамо"

Игрок пропустит ближайший матч.

Тайсон получил дисквалификацию за неприличный жест в скандальном матче "Шахтер" – "Динамо"
Тайсон
Фото: скриншот

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) проводит свое очередное заседание.

В частности, рассматривался расистский инцидент, который случился в матче 14-го тура Favbet Лиги между "Шахтером" и "Динамо".

В этом матче игрок "Шахтера" Тайсон бурно отреагировал на расистские выкрики фанов киевлян, показав им средний палец, а также выбил мяч в их сторону.

В КДК подтвердили дисквалификацию игрока "Шахтера" на 1 матч, а также присудили еще 2 матча условно, сообщает Трибуна.

В итоге Тайсон пропустит ближайшую встречу "горняков" против ФК "Львов".

Такое же наказание получил вратарь "Карпат" Олег Кудрик, который показал средний палец фанам "Мариуполя".

Информация о наказании для "Динамо" должна появиться позже.

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