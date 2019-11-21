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В Кубке Дэвиса был сыгран самый затяжной тай-брейк в истории

Со-авторами рекорда стали аргентинские и немецкие теннисисты.

В Кубке Дэвиса был сыгран самый затяжной тай-брейк в истории
Фото: sport-xl.net

Обновленный розыгрыш Кубка Дэвиса в Мадриде, который больше напоминает формат футбольного Чемпионата мира, принес первое историческое достижение.

В парном матче сборных Аргентины и Германии был сыгран самый длительный тай-брейк в истории турнира.

В решающем гейме при счете 1:1 по сетам и 6:6 в третьем сете команды разыграли 38 очков на тай-брейке.

Победу в итоге одержали немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис, обыгравшие Максимо Гонсалеса и Леонардо Майера - 6:7 (4-7), 7:6 (7-2), 7:6 (20-18).

После выигранного парного матча общий счет в поединке стал 3:0 в пользу сборной Германии.

После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

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