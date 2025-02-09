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Принц Гаррі особисто привітав збірну України на Іграх Нескорених

Змагання триватимуть до 16 лютого.

Принц Гаррі особисто привітав збірну України на Іграх Нескорених
Принц Гаррі обіймається з українським ветераном війни
Фото: serhiikorovayny/instagram

Засновник Ігор Нескорених (Invictus Games) Принц Гаррі підійшов до збірної України та особисто привітав їх перед початком змагань.

Принц Гаррі та український військовий
Фото: serhiikorovayny/instagram
Принц Гаррі та український військовий

Про це стало відомо під час трансляції церемонії відкриття змагань.

Збірна України вирушає на Ігри Нескорених
Фото: serhiikorovayny/instagram
Збірна України вирушає на Ігри Нескорених

Україну на Іграх Нескорених представлятимуть 35 спортсменів, найбільше в історії змагань.

Збірна України на Іграх Нескорених
Фото: serhiikorovayny/instagram
Збірна України на Іграх Нескорених

Ветерани війни змагатимуться в 11 адаптивних спортивних дисциплінах. 

Змагання триватимуть з 9-го до 16 лютого.

Нагадаємо, Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. 

Перші змагання відбулися у 2014 році. Україна долучилася до турніру у 2017-му.

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