Засновник Ігор Нескорених (Invictus Games) Принц Гаррі підійшов до збірної України та особисто привітав їх перед початком змагань.

Фото: serhiikorovayny/instagram Принц Гаррі та український військовий

Про це стало відомо під час трансляції церемонії відкриття змагань.

Фото: serhiikorovayny/instagram Збірна України вирушає на Ігри Нескорених

Україну на Іграх Нескорених представлятимуть 35 спортсменів, найбільше в історії змагань.

Фото: serhiikorovayny/instagram Збірна України на Іграх Нескорених

Ветерани війни змагатимуться в 11 адаптивних спортивних дисциплінах.

Змагання триватимуть з 9-го до 16 лютого.

Нагадаємо, Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки.

Перші змагання відбулися у 2014 році. Україна долучилася до турніру у 2017-му.