Засновник Ігор Нескорених (Invictus Games) Принц Гаррі підійшов до збірної України та особисто привітав їх перед початком змагань.
Про це стало відомо під час трансляції церемонії відкриття змагань.
Україну на Іграх Нескорених представлятимуть 35 спортсменів, найбільше в історії змагань.
Ветерани війни змагатимуться в 11 адаптивних спортивних дисциплінах.
Змагання триватимуть з 9-го до 16 лютого.
Нагадаємо, Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки.
Перші змагання відбулися у 2014 році. Україна долучилася до турніру у 2017-му.