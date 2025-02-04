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Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE

Магнус Карлсен знову продемонстрував чітку позицію.

Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Магнус Карлсен
Фото: EPA/UPG

Визнаний найсильнішим гравцем у шахи за останні 100 років норвежець Магнус Карлсен на своїй сторінці у мережі X звернувся до президента Міжнародної шахової федерації FIDE росіянина Аркадія Дворковича із закликом піти у відставку.

Карлсен нагадав, що його участь у скандальному чемпіонаті світу з бліцу та рапіду в Нью-Йорку відбулася лише за особистої гарантії Дворковича, що на гравців жодним чином не вплинуть перемовини між FIDE та організацією Freestyle, яка проводить турніри з некласичних "шахів960" або "шахів Фішера". 

Дворкович пообіцяв, що залишить свою посаду, якщо його слова виявляться неправдою. Зрештою, за словами Карлсена, гравців змусили підписати "неприпустиму відмову" від участі у змаганнях Freestyle. 

Норвезький гросмейстер звинуватив FIDE у "примушуванні, зловживанні владою та знехтуваних обіцянках" та запитав у Дворковича, чи збирається той дотриматися свого слова та піти у відставку. 

  • Магнус Карлсен мав конфлікт із FIDE під час чемпіонату світу з рапіду: його дискваліфікували через джинси.
  • У промові при отриманні нагороди найкращому гравцю за 100 років Карлсен закликав зберегти санкції проти російських та білоруських шахістів. 
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