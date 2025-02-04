Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE

Визнаний найсильнішим гравцем у шахи за останні 100 років норвежець Магнус Карлсен на своїй сторінці у мережі X звернувся до президента Міжнародної шахової федерації FIDE росіянина Аркадія Дворковича із закликом піти у відставку.

Карлсен нагадав, що його участь у скандальному чемпіонаті світу з бліцу та рапіду в Нью-Йорку відбулася лише за особистої гарантії Дворковича, що на гравців жодним чином не вплинуть перемовини між FIDE та організацією Freestyle, яка проводить турніри з некласичних "шахів960" або "шахів Фішера".

Дворкович пообіцяв, що залишить свою посаду, якщо його слова виявляться неправдою. Зрештою, за словами Карлсена, гравців змусили підписати "неприпустиму відмову" від участі у змаганнях Freestyle.

Норвезький гросмейстер звинуватив FIDE у "примушуванні, зловживанні владою та знехтуваних обіцянках" та запитав у Дворковича, чи збирається той дотриматися свого слова та піти у відставку.