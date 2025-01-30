Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів
Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів поразкою від "Боруссії" Дортмунд

Тарас Степаненко, схоже, востаннє вийшов на поле за "гірників".

"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів поразкою від "Боруссії" Дортмунд
Боруссія (Д) - Шахтар 3:1
Фото: EPA/UPG

Перший в історії футбольної Ліги чемпіонів основний етап з восьми турів завершено: 36 команд визначили 8 найуспішніших, які одразу покрокували до 1/8 фіналу, 16 учасників стикових матчів та 12 невдах, для яких єврокубковий сезон вже завершено.

На жаль, донецький "Шахтар" опинився саме в останній групі. Підопічні Маріно Пушича на виїзді не спромоглися на диво - та й навіть перемога над дортмундською "Боруссією" через результати паралельних зустрічей не стала б запорукою путівки до плей-оф.

У першому таймі навіть математичні шанси українців на успіх фактично знищив Гірассі - в активі нападника дубль. По перерві Марлон Гомез вдало скористався помилкою голкіпера "джмелів" Кобеля і скоротив відставання. Але згодом Бенсебаїні поставив в матчі масну крапку - 3:1 за дортмундцями. 

На 89-ій хвилині для вболівальників "гірників" сталася історична і дещо сентиментальна подія - Тарас Степаненко змінив на полі Дмитра Криськіва і, з високою ймовірністю, востаннє вдягнув футболку "Шахтаря". Вже невдовзі 35-річний опорник, який віддав клубу з Донецька 15 років свого життя, перейде до турецького "Еюпспора". 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies