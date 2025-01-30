"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів поразкою від "Боруссії" Дортмунд

Перший в історії футбольної Ліги чемпіонів основний етап з восьми турів завершено: 36 команд визначили 8 найуспішніших, які одразу покрокували до 1/8 фіналу, 16 учасників стикових матчів та 12 невдах, для яких єврокубковий сезон вже завершено.

На жаль, донецький "Шахтар" опинився саме в останній групі. Підопічні Маріно Пушича на виїзді не спромоглися на диво - та й навіть перемога над дортмундською "Боруссією" через результати паралельних зустрічей не стала б запорукою путівки до плей-оф.

У першому таймі навіть математичні шанси українців на успіх фактично знищив Гірассі - в активі нападника дубль. По перерві Марлон Гомез вдало скористався помилкою голкіпера "джмелів" Кобеля і скоротив відставання. Але згодом Бенсебаїні поставив в матчі масну крапку - 3:1 за дортмундцями.

На 89-ій хвилині для вболівальників "гірників" сталася історична і дещо сентиментальна подія - Тарас Степаненко змінив на полі Дмитра Криськіва і, з високою ймовірністю, востаннє вдягнув футболку "Шахтаря". Вже невдовзі 35-річний опорник, який віддав клубу з Донецька 15 років свого життя, перейде до турецького "Еюпспора".