Молодіжну збірну Росії з футболу не допустили до відбору на Євро-2027

Україна під час жеребкування буде у першому кошику.

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21 відбудеться 6 лютого. Окремі федерації футболу вже опублікували списки кошиків під час жеребкування.

Про це повідомляє sport.ua

В оприлюднених списках молодіжна збірна України опинилася в першому кошику разом з Іспанією, Англією, Португалією, Нідерландами, Німеччиною, Францією, Італією та Данією.

Водночас у списку немає збірної Росії, отже на Євро-2027 команда окупантів точно не зіграє. Втім, у списку є збірна Білорусі.

Фото: https://sport.ua/ Кошики зі збірними на жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21

Фото: https://sport.ua/ Кошики зі збірними на жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21