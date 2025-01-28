Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді
"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
ГоловнаСпорт

Молодіжну збірну Росії з футболу не допустили до відбору на Євро-2027

Україна під час жеребкування буде у першому кошику.

Молодіжну збірну Росії з футболу не допустили до відбору на Євро-2027
Ілюстративне фото
Фото: УЄФА

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21 відбудеться 6 лютого. Окремі федерації футболу вже опублікували списки кошиків під час жеребкування.

Про це повідомляє sport.ua

В оприлюднених списках молодіжна збірна України опинилася в першому кошику разом з Іспанією, Англією, Португалією, Нідерландами, Німеччиною, Францією, Італією та Данією.

Support LB.ua

Водночас у списку немає збірної Росії, отже на Євро-2027 команда окупантів точно не зіграє. Втім, у списку є збірна Білорусі.

Кошики зі збірними на жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21
Фото: https://sport.ua/
Кошики зі збірними на жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21

Кошики зі збірними на жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21
Фото: https://sport.ua/
Кошики зі збірними на жеребкуванні відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21

  • Національна збірна України дізналась суперників за підсумками жеребкування у Цюріху відбору на чемпіонат світу-2026 у європейській частині.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies