Молодіжну збірну Росії з футболу не допустили до відбору на Євро-2027

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2027 серед молодіжних команд U-21 відбудеться 6 лютого. Окремі федерації футболу вже опублікували списки кошиків під час жеребкування.
Про це повідомляє sport.ua
В оприлюднених списках молодіжна збірна України опинилася в першому кошику разом з Іспанією, Англією, Португалією, Нідерландами, Німеччиною, Францією, Італією та Данією.
Водночас у списку немає збірної Росії, отже на Євро-2027 команда окупантів точно не зіграє. Втім, у списку є збірна Білорусі.
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