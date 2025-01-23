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Берінчик про майбутнього суперника: «Наздоженемо зайчика і натовчемо йому голову»

Українець вийде на ринг 14 лютого.

Берінчик про майбутнього суперника: «Наздоженемо зайчика і натовчемо йому голову»
Український боксер Денис Берінчик під час тренування
Фото: K2 Promotions

Чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик ексклюзивно для Lb.ua розповів про свою підготовку до бою проти американця Кішона Девіса.

«Загальну фізичну підготовку пройшли на 100 відсотків. Зараз проводимо спаринги. Спаринг-партнерів підбирали схожими за манерою на Кішона Девіса. Вивчаємо суперника, працюємо над різноманітними комбінаціями. Загалом я підготовкою задоволений», – сказав Денис.

За словами Берінчика, Девіc не є для нього загрозою у ринзі.

«Кішон Девіс – боксер гарного рівня, та я не можу сказати, що він для мене є загрозою. Ми вже його розібрали й знаємо, що будемо робити у ринзі. Ви все побачите 14 лютого. Своєму супернику хочу сказати, що він – білий і пухнастий зайчик. Йому не доведеться довго тікати, тому що ми наздоженемо і натовчемо йому голову», – заявив українець.

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик захищатиме свій титул за версією WBO проти Кішона Девіса з США у рамках вечора боксу 14 лютого.

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