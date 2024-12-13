Стали відомі суперники збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026

Національна збірна України дізналась суперників за підсумками жеребкування у Цюріху відбору на чемпіонат світу-2026 у європейській частині, повідомили в Українській асоціації футболу.

До першого кошика ввійшли чверть фіналісти Ліги націй УЄФА: Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, а також Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія ‒ як найкращі збірні в рейтингу ФІФА з-поміж тих європейських, що у чвертьфіналі ЛН не гратимуть.

Решта учасників були розподілені по кошиках 2-5 згідно з оновленим 28 листопада реєстром ФІФА, де Україна посідає 25-ту позицію.

Збірна України з другого кошика потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція ‒ Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.

Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів. Команди змагатимуться за 16 путівок на чемпіонат світу.

У першому раунді 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

У другому раунді стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026.

ЧС-2026. Відбір у зоні УЄФА. Перший раунд

Група А: Німеччина/Італія (переможець), Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург.

Німеччина/Італія (переможець), Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург. Група В: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово.

Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово. Група С: Португалія/Данія (переможений), Греція, Шотландія, білорусь.

Португалія/Данія (переможений), Греція, Шотландія, білорусь. Група D: Франція/Хорватія (переможець), Україна, Ісландія, Азербайджан.

Франція/Хорватія (переможець), Україна, Ісландія, Азербайджан. Група Е: Іспанія/Нідерланди (переможець), Туреччина, Грузія, Болгарія.

Іспанія/Нідерланди (переможець), Туреччина, Грузія, Болгарія. Група F: Португалія/Данія (переможець), Угорщина, Ірландія, Вірменія.

Португалія/Данія (переможець), Угорщина, Ірландія, Вірменія. Група G: Іспанія/Нідерланди (переможений), Польща, Фінляндія, Литва, Мальта.

Іспанія/Нідерланди (переможений), Польща, Фінляндія, Литва, Мальта. Група H: Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино.

Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино. Група I: Німеччина/Італія (переможений), Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова.

Німеччина/Італія (переможений), Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова. Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн.

Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн. Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра.

Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра. Група L: Франція/Хорватія (переможений), Чехія, Чорногорія, Фарерські о-ви, Гібралтар.

ЧС-2026 ‒ перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді ‒ Торонто та Ванкувер, у Мексиці ‒ Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США ‒ Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.