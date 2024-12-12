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​Чемпіонат світу з футболу 2034 року пройде у Саудівській Аравії, - ФІФА

У 2030 році ЧС вперше в історії приймуть шість країн.

​Чемпіонат світу з футболу 2034 року пройде у Саудівській Аравії, - ФІФА

Чемпіонат світу з футболу 2034 року пройде у Саудівській Аравії

Рішення було затверджено на засіданні конгресу ФІФА, яке відбулося в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Інших країн, які висунули свої кандидатури на проведення ЧС-2034, не було.

Чемпіонат світу 2030 року, як анонсувалося, вперше в історії приймуть шість країн, ігри проходитимуть на трьох континентах - у Європі, Південній Америці та Африці. 

Основними господарями турніру будуть Марокко, Португалія та Іспанія, по одному матчу проведуть Уругвай, Аргентина та Парагвай. Рішення пов'язане з майбутнім століттям першого чемпіонату світу, що пройшов в Уругваї в 1930 році.

Останній на цей момент Чемпіонат світу з футболу пройшов у Катарі у 2022 році. Перемогу здобула збірна Аргентини.

Наступний відбудеться 2026 року в США.

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