​Чемпіонат світу з футболу 2034 року пройде у Саудівській Аравії, - ФІФА

У 2030 році ЧС вперше в історії приймуть шість країн.

Чемпіонат світу з футболу 2034 року пройде у Саудівській Аравії.

Рішення було затверджено на засіданні конгресу ФІФА, яке відбулося в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Інших країн, які висунули свої кандидатури на проведення ЧС-2034, не було.

Чемпіонат світу 2030 року, як анонсувалося, вперше в історії приймуть шість країн, ігри проходитимуть на трьох континентах - у Європі, Південній Америці та Африці.

Основними господарями турніру будуть Марокко, Португалія та Іспанія, по одному матчу проведуть Уругвай, Аргентина та Парагвай. Рішення пов'язане з майбутнім століттям першого чемпіонату світу, що пройшов в Уругваї в 1930 році.

Останній на цей момент Чемпіонат світу з футболу пройшов у Катарі у 2022 році. Перемогу здобула збірна Аргентини.

Наступний відбудеться 2026 року в США.