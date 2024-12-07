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Ексфорвард футбольної збірної України Мораєс оголосив про завершення кар'єри

Бразилець отримав українське громадянство у 2019 році.

Ексфорвард футбольної збірної України Мораєс оголосив про завершення кар'єри
Жуняор Мораєс
Фото: EPA/UPG

Колишній нападник збірної України Жуніор Мораєс оголосив про завершення кар'єри футболіста. 

Про це 37-річний спортсмен написав у соцмережі Х. 

Останнім клубом Мораєса був бразильський "Корінтіанс", де він отримав низку травм та більшість часу був поза заявкою.

  • Мораєс – вихованець бразильського "Сантоса", за який і розпочав професіональну кар’єру у 2007 році. У 2009-му перейшов до місцевого "Санту-Андре". За рік перебрався в румунську "Глорію".
  • В 2011 році Мораєс переїхав в Україну – у донецький "Металург". Після року в софійському ЦСКА відбулось повернення в "Металург". 
  • У 2015-му перейшов у київське "Динамо", в якому провів три сезони (з орендою в китайський "Тяньцзинь Цюаньцзянь"). Далі був скандальний вояж в "Шахтар", за який він виступав до 2022-го.
  • У 2019 році Мораєс отримав українське громадянство та дебютний виклик до збірної України. Загалом він провів за «синьо-жовтих» 11 матчів.
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