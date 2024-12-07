Ексфорвард футбольної збірної України Мораєс оголосив про завершення кар'єри

Бразилець отримав українське громадянство у 2019 році.

Колишній нападник збірної України Жуніор Мораєс оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Про це 37-річний спортсмен написав у соцмережі Х.

Останнім клубом Мораєса був бразильський "Корінтіанс", де він отримав низку травм та більшість часу був поза заявкою.

Obrigado, futebol.

Thank you, football.



Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.



After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K — Junior Moraes (@jrmoraes10) December 7, 2024