Ексфорвард футбольної збірної України Мораєс оголосив про завершення кар'єри

Колишній нападник збірної України Жуніор Мораєс оголосив про завершення кар'єри футболіста.
Про це 37-річний спортсмен написав у соцмережі Х.
Останнім клубом Мораєса був бразильський "Корінтіанс", де він отримав низку травм та більшість часу був поза заявкою.
Obrigado, futebol.— Junior Moraes (@jrmoraes10) December 7, 2024
Thank you, football.
Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.
After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K
- Мораєс – вихованець бразильського "Сантоса", за який і розпочав професіональну кар’єру у 2007 році. У 2009-му перейшов до місцевого "Санту-Андре". За рік перебрався в румунську "Глорію".
- В 2011 році Мораєс переїхав в Україну – у донецький "Металург". Після року в софійському ЦСКА відбулось повернення в "Металург".
- У 2015-му перейшов у київське "Динамо", в якому провів три сезони (з орендою в китайський "Тяньцзинь Цюаньцзянь"). Далі був скандальний вояж в "Шахтар", за який він виступав до 2022-го.
- У 2019 році Мораєс отримав українське громадянство та дебютний виклик до збірної України. Загалом він провів за «синьо-жовтих» 11 матчів.