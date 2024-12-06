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Українські спортсмени відвідали дітей, які лікуються в Охматдиті

Атлети привітали дітей із днем Святого Миколая.

Українські спортсмени відвідали дітей, які лікуються в Охматдиті
Українські спортсмени в Охматдиті
Фото: УФК

Українські спортсмени відвідали дітей, які проходять лікування в лікарні Охматдит.

Про це повідомили у Федерації карате України.

До дітей завітали каратист Станіслав Горуна, дзюдоїст Георгій Зантарая, ексфутболіст Владислав Ващук й інші.

«Свято Святого Миколая — це час чудес, і я щасливий бути частиною цього дня для дітей, які так заслуговують на щастя. Їхній дух і мужність вражають, їхній оптимізм та внутрішня сила мотивують кожного з нас, і я вважаю важливим підтримувати їх не лише словами, а й добрими справами.» - Станіслав Горуна. 

Нагадаємо, в Охматдиті завершили перші протиаварійні роботи, які допоможуть найбільшій дитячій лікарні України перезимувати після ракетної російської атаки 8 липня.

Про те, чому українці люблять Миколая, – читайте на Lb.ua

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