Визначили переможця тендеру для першочергової відбудови "Охматдиту"

Переможцем тендеру для термінових протиаварійних робіт в пошкодженому росіянами корпусі "Охматдиту" стала ТОВ "ЮНІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ". В результаті аукціону вартість знизилася з 9,5 млн до 7,5 млн гривень, повідомили в "Охматдиті".
З переможцем уже підписали договір. Назва закупівлі, що відбулася в системі Prozorro – проведення першочергових протиаварійних робіт з захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ.
Платником є благодійний фонд "Таблеточки".
"Важливо зазначити, що протягом проведення ремонту лікарі продовжуватимуть надання медичної допомоги у цьому корпусі", – запевнили в лікарні.
Для лікування пацієнтів використовуватимуть приміщення пошкодженого сучасного корпусу. Тому виконати комплекс робіт, які забезпечать умови для його функціонування в зимовий період, є першочерговим завданням.
Що відомо про переможця
За даними YouControl, уповноваженою особою ТОВ "ЮНІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" є Іван Щебетун. Основним видом діяльності компанії вказана організація будівництва будівель. Юридична особа зареєстрована в Києві, статутний капітал – 50 000 грн.
Ця ТОВ за результатами тендерів і раніше отримувала контракти, зокрема для Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України (на понад 800 000 грн) та Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району (на понад 200 млн гривень). Всі тендери, в яких перемогла фірма, цьогорічні.
Компанія реалізовує проєкти з житлової і комерційної забудови: побудувала два котеджних містечки в Гатному і дуплекси в Крюківщині.
У липні цього року "Наші гроші" писали про цю компанію: фірма мала реконструювати школу в Вишневому Київської області, але тендер розірвали, хоча деякі ціни були вказані нижче ринкових.
"Фахівці Бюро проаналізували тендерну документацію та з’ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені в середньому на 50 відсотків. Завдяки вжитим заходам замовник розірвав укладений договір з підрядною організацією. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету»", – йшлося в матеріалі.
Це був першим тендером для компанії. "Наші гроші" з'ясували, що в тендері були позиції, які збиралися закупити за цінами нижче ринкових, але були й ті, вартість яких була вказана завищеною.
Відновлення "Охматдиту"
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали.
- Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Глава МОЗ Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня гендиректор лікарні Володимир Жовнір звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді заявили, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Міністр Ляшко тоді повідомив, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.
- Оцінкою збитків лікарні займався Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція". Він мав оцінити, які саме першочергові роботи потрібні та скільки вони можуть коштувати, аби оголосити тендер. Детально про те, що відбувалося з коштами на відбудову, можна почитати в матеріалі "Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту".
- Тендер, в якому нині оголосили переможця, був оголошений 1 жовтня.