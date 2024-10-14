МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін

МОЗ уже опрацював майже 19 тисяч підозрілих справ спільно з правоохоронними органами, щоб “ліквідувати будь-які можливі корупційні моменти”.

Загалом скарг на медико-соціальні експертні комісії стало більше, бо в них виросло навантаження.

Про це ВВС Україна сказав головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

“Те, що відбувається зараз у ЗМІ, фінал цієї роботи. Ми розуміємо, що залишаються ще ось такі елементи, як той прикрий випадок (у Хмельницькій області). Але МОЗ є чітким послідовником і дотримувачем принципів закону. Ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами, допоки в системі МСЕК не буде наведено певний лад”, – заявив Кузін.

За словами очільника МОЗу Віктора Ляшка, МОЗ має понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК: "Ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні".

Він закликав громадян телефонувати на гарячі лінії, якщо будуть виявлені порушення в роботі МСЕК.