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МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін

МОЗ уже опрацював майже 19 тисяч підозрілих справ спільно з правоохоронними органами, щоб “ліквідувати будь-які можливі корупційні моменти”.

МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Затримали учасників схеми під час передачі грошей
Фото: Офіс генпрокурора

Загалом скарг на медико-соціальні експертні комісії стало більше, бо в них виросло навантаження. 

Про це ВВС Україна сказав головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

“Те, що відбувається зараз у ЗМІ, фінал цієї роботи. Ми розуміємо, що залишаються ще ось такі елементи, як той прикрий випадок (у Хмельницькій області). Але МОЗ є чітким послідовником і дотримувачем принципів закону. Ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами, допоки в системі МСЕК не буде наведено певний лад”, – заявив Кузін.

За словами очільника МОЗу Віктора Ляшка,  МОЗ має понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК: "Ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні".

Він закликав громадян телефонувати на гарячі лінії, якщо будуть виявлені порушення в роботі МСЕК.

  • СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини. Це стало реакцією на викриття "масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів, про яку нещодавно повідомили правоохоронці", пояснили в ОВА.
  • Тим часом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

  • 5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

  • У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.
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