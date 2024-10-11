Також було виявлено 7 злочинних угрупувань із числа представників комісій.

СБУ викрило чергового підозрюваного в корупції в МСЕК

Сьогодні, 11 жовтня, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ зустрілись із головами МСЕК.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Голів МСЕК закликали жорстко і принципово реагувати на порушення закону при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації.

Представники СБУ повідомили, що лише з початку року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Також було виявлено 7 злочинних угрупувань із числа представників комісій.

Медики та правоохоронці опрацювали майже 19 тис. медико-експертних справ. Результатом цієї співпраці є затримання та вручення підозр.

В МОЗ нагадали, що розроблено законопроєкт, який передбачає системні зміни в медичній частині експертизи і вносить зміни до 27 законів та кодексів України.

Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи.

Пропонуються наступні зміни:

проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;

направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);

передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;

сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;

при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;

буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;

пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.

Раніше повідомлялось, що МОЗ отримало 3 тис. скарг на роботу МСЕК.