Сьогодні, 11 жовтня, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ зустрілись із головами МСЕК.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Голів МСЕК закликали жорстко і принципово реагувати на порушення закону при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації.
Представники СБУ повідомили, що лише з початку року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Також було виявлено 7 злочинних угрупувань із числа представників комісій.
Медики та правоохоронці опрацювали майже 19 тис. медико-експертних справ. Результатом цієї співпраці є затримання та вручення підозр.
В МОЗ нагадали, що розроблено законопроєкт, який передбачає системні зміни в медичній частині експертизи і вносить зміни до 27 законів та кодексів України.
Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи.
Пропонуються наступні зміни:
-
проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
-
направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
-
передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
-
сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
-
при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;
-
буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;
-
пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.
Раніше повідомлялось, що МОЗ отримало 3 тис. скарг на роботу МСЕК.
-
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
-
5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
-
У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.