Почався епідсезон 2024-2025: МОЗ нагадав, як розрізнити грип, застуду і ковід

У жовтні в Україні починається епідемічний сезон: це означає, що росте кількість випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ): застуда, COVID-19 та грип.

МОЗ нагадує, як розрізнити ці захворювання.

Застуда, як і грип, — вірусні інфекції першочергово дихальних шляхів.

Під застудою часто розуміють захворювання, викликані іншими вірусами. Застуду частіше пов’язують з риновірусною інфекцією. Проте понад 200 різних вірусів можуть бути причиною для симптомів, які ми об’єднуємо під поняттям «застуда», що зазвичай розвивається впродовж кількох днів, і часто люди переносять її «на ногах».

Як правило, вона починається з першіння в горлі та рясного нежитю. Протягом декількох днів у людини болить горло, закладений ніс, злегка підвищена температура, зʼявляється слабкість і головний біль.

Грип починається раптово, з різкого підйому температури. Часто на початку хвороби з’являється сильний головний і мʼязовий біль, гарячка, слабкість і виражена втома. Кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі додаються згодом.

Вірус грипу вражає передусім верхні дихальні шляхи та легені і на додачу — безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин. Це показали дослідження в Університеті штату Огайо (США). Крім цього, перебіг грипу загострює хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет, бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легенів тощо.

COVID-19, на відміну від грипу, починається з респіраторних симптомів – є кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі – і це робить його більш схожим до застуди. Чи є вірус – покаже тестування.

Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними для населення. Наразі медики використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. За оновленими рекомендаціями, для більшості людей достатньо зробити одне щеплення. Ревакцинацію через 6-12 місяців рекомендовано робити людям із груп ризику.

За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Саме тому проти грипу рекомендована щорічна вакцинація. Вакцина не входить до переліку безоплатних щеплень. Вакцини проти грипу французького та корейського виробництва з початку жовтня вже доступні в аптеках. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості.