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"Охматдит" оголосив тендер на здійснення технагляду за протиаварійними роботами в діагностичному корпусі лікарні

Тендер оголошено 1 жовтня на майже 133 мільйони гривень.

"Охматдит" оголосив тендер на здійснення технагляду за протиаварійними роботами в діагностичному корпусі лікарні
Фото: Інна Варениця

НДСЛ "Охматдит" оголосила тендер на майже 133 мільйони гривень на послуги зі здійснення технічного нагляду за виконанням протиаварійних робіт в пошкодженому лікувально-діагностичного корпусі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці НДСЛ "Охматдит".

"Оголошено тендер на послуги з технічного нагляду за виконанням першочергових протиаварійних робіт по захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України, пошкодженої внаслідок збройної агресії рф", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що технічний нагляд буде здійснюватися за рахунок благодійного фонду Таблеточки. Сума тендеру становить 132 782 гривень.

  • 1 жовтня НДСЛ "Охматдит" оголосила тендер на 9,5 млн гривень на протиаварійні роботи в пошкодженому росіянами корпусі. 
  • Протиаварійні роботи мають завершити 15 листопада, а протиаварійні роботи будуть проведені за фінансової підтримки Благодійного фонду "Таблеточки". 
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