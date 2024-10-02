"Охматдит" оголосив тендер на здійснення технагляду за протиаварійними роботами в діагностичному корпусі лікарні

НДСЛ "Охматдит" оголосила тендер на майже 133 мільйони гривень на послуги зі здійснення технічного нагляду за виконанням протиаварійних робіт в пошкодженому лікувально-діагностичного корпусі.
Про це йдеться на Facebook-сторінці НДСЛ "Охматдит".
"Оголошено тендер на послуги з технічного нагляду за виконанням першочергових протиаварійних робіт по захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України, пошкодженої внаслідок збройної агресії рф", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що технічний нагляд буде здійснюватися за рахунок благодійного фонду Таблеточки. Сума тендеру становить 132 782 гривень.
- 1 жовтня НДСЛ "Охматдит" оголосила тендер на 9,5 млн гривень на протиаварійні роботи в пошкодженому росіянами корпусі.
- Протиаварійні роботи мають завершити 15 листопада, а протиаварійні роботи будуть проведені за фінансової підтримки Благодійного фонду "Таблеточки".