"Охматдит" оголосив тендер на здійснення технагляду за протиаварійними роботами в діагностичному корпусі лікарні

Тендер оголошено 1 жовтня на майже 133 мільйони гривень.

НДСЛ "Охматдит" оголосила тендер на майже 133 мільйони гривень на послуги зі здійснення технічного нагляду за виконанням протиаварійних робіт в пошкодженому лікувально-діагностичного корпусі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці НДСЛ "Охматдит".

"Оголошено тендер на послуги з технічного нагляду за виконанням першочергових протиаварійних робіт по захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України, пошкодженої внаслідок збройної агресії рф", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що технічний нагляд буде здійснюватися за рахунок благодійного фонду Таблеточки. Сума тендеру становить 132 782 гривень.