"Охматдит" оголосив тендер на 9,5 млн грн для протиаварійних робіт у пошкодженому корпусі

Після завершення цієї закупівлі та виконання робіт будуть інші тендери.

Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на 9,5 млн гривень на протиаварійні роботи в пошкодженому росіянами корпусі. Тендерні торги зареєстрували в системі "Прозоро" учора. "Охматдит" запросив всіх будівельних підрядників, які мають досвід та бажання, взяти участь у тендері.

Лікарня пояснила, що протиаварійні роботи будуть проведені за фінансової підтримки Благодійного фонду "Таблеточки". Член правління, виконавчий директор "Таблеточек" В'ячеслав Биков, який є членом Ради з відновлення "Охматдиту" повідомив, що таким чином дотримується "максимально прозора" процедура закупівель, але при цьому процес буде швидшим, пише "Еспресо".

"Невідкладні протиаварійні роботи пошкодженого корпусу передбачають: заходи щодо заповнення віконних та дверних прорізів, які були вибиті під час вибуху; відгородження частини приміщень тимчасовими конструкціями з метою зберігання будівлі від впливу зовнішніх факторів; захист інженерних мереж, часткову їх заміну (радіатори опалення), які після вибуху залишились відкритими та мають прямий контакт з зовнішнім середовищем. Очікувана вартість закупівлі становить 9,5 млн грн з ПДВ. Вона визначена на підставі технічного звіту, дефектного акту, кошторисної документації та позитивної експертної оцінки. Для зручної комунікації будівельні постачальники зможуть отримати відповідь на додаткові запитання на платформі Prozorro", – пояснили в лікарні.

Зараз роботу відновили всі відділення лікарні, окрім відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій. Його пацієнти отримують медичну допомогу в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. Відділення трансплантації кісткового мозку функціонує на базі "Охматдиту" і Київського міського центру нефрології та діалізу. Решту відділень розподілили між будівлями "Охматдиту", які не зазнали ушкоджень, або були ушкоджені частково.

Спершу виконають протиаварійні роботи, щоб лікарня могла приймати пацієнтів, а потім оголошуватимуть інші тендери. Нагадаємо, що загалом на відбудову лікарні зібрали близько 80 млн гривень.

Протиаварійні роботи мають завершити 15 листопада за умови, якщо за результатами торгів знайдуть підрядників.

Більше на тему відбудови лікарні та складнощів довкола цього – в матеріалі "Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову".

Відновлення "Охматдиту"