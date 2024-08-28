Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту

На основі цієї та попередньо зібраної інформації ми пояснюємо, що відбувається з грошима на відбудову і чи встигнуть використати хоча б частину, щоб підготувати до холодів новий корпус, який постраждав від російської ракети.

Саме засідання було закритим, потім частина учасників вийшли до журналістів на брифінг, де був і LB.ua.

28 серпня відбулося третє засідання Ради з відновлення Охматдиту, куди увійшли найбільші благодійники відбудови, представники МОЗ, лікарні та авторитетних організацій, таких як «Пацієнти України» чи «Запорука».

Українці, далекі від тем медицини та політики загалом, з якими говорив LB.ua, пам’ятають наразі зі скандалу одне: «Знову хотіли вкрасти гроші. У дітей». Хто хотів, чи саме вкрасти, що з грошима – уже питання другорядні.

Скандал навколо благодійного фонду при Охматдиті ударив не лише по репутації фонду та керівництва лікарні, але й по всьому благодійному сектору України. Волонтерів інших організацій уже питають, чи не повториться у них «ситуація з Охматдитом».

Фото: Олександр Ратушняк Охматдит після атаки 8 липня 2024 року.

Скільки грошей зібрали

Офіційно на відбудову Охматдиту збирали кошти на три рахунки:

Казначейський рахунок самої лікарні — понад 312 млн грн;

Благодійний фонд «Охматдит — Здорове дитинство», створений при лікарні, але ніяк юридично їй не підконтрольний — 378 млн грн;

Банка Монобанку й United 24 — понад 300 млн грн;

100 млн оперативно виділив уряд.

Унаслідок скандалу з благодійним фондом при Охматдиті Укрнафта забрала в нього свій донат на 5 млн грн і вирішила перерахувати його безпосередньо на казначейський рахунок лікарні. Від перестановки цих доданків загальна сума збору на вказані офіційними сторінками рахунки не змінюється — це понад 1 млрд грн.

Ще понад 80 млн грн зібрав благодійний фонд «Таблеточки», який цільово багато років працює з Охматдитом у напрямку онкохворих дітей, розповів LB.ua В’ячеслав Биков, виконавчий директор фонду і член Ради з відновлення лікарні.

Благодійний фонд «Запорука» зібрав понад 7,5 млн грн, допомогу сфокусував на потребах лікарень, у які евакуювали дітей, щоб покращити умови для пацієнтів.

Howard G. Buffett Fundation виділяє додатково 11,2 млн доларів — привезуть медобладнанням.

Уряд Литви — 1 млн доларів. Уряд Німеччини — 10 млн доларів через GIZ.

Уряд Швеції готує рішення про виділення додаткових 5 млн шведських крон для постраждалих від обстрілу дитячої лікарні.

Фонд Олени Зеленської узяв на себе відновлення Школи супергероїв — навчальних класів при медзакладі для пацієнтів, які довго лікуються й намагаються не відставати від шкільної програми. Ця школа була саме в зруйнованому ракетою токсикологічному корпусі.

Фото: Олександр Ратушняк Зруйнований корпус токсикології

На що мають піти гроші

Станом на кінець липня збитки оцінювали в більш як 830 млн грн. 400 млн грн з них потрібні для заміни мінімально необхідного обладнання. Першочергово вирішили використати кошти, аби якнайкраще залатати найновіший корпус лікарні. Він стояв поруч з будівлею, в яку влучила російська ракета.

Щоб почати ремонт пошвидше, спершу думали залучити кошти, які зібрав благодійний фонд. Утім замість оперативності вийшов скандал з підозрою в корупції і фонду, і керівництва лікарні.

Фонд оголосив приватний тендер, до якого в журналістів-розслідувачів одразу виникли запитання. Виграла третя за дороговизною пропозиція. Журналісти побачили, що в тенедрі стояло завдання замінити всі фасадні плити нового корпусу, але постраждали лише окремі. Наприклад, протилежна до вибухової хвилі сторона будівлі лишилася цілісною.

Меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук на брифінгу запевняв, що очікувана вартість робіт, розрахована кошторисом за дефектним актом, укрупнена, щоб «було хоч з чимось вийти» на тендер. Кошторис же очікували суттєво нижчим у фіналі, ніж те, що було на тендерних майданчиках.

Сам благодійний фонд, який на основі цього акта замовляв приватний тендер (що викликав резонанс), визнав, що він нечіткий і зроблений поспіхом, аби пошвидше почати ремонт.

«Згідного з документом, який надала лікарня, ціни [на відновлення корпусу] не існувало. Не можна було визначити ціну», — казав уже згодом LB.ua директор благодійного фонду Євген Вембер.

За словами Вембера, експерти фонду спитали в лікарні, чому так сталося, і там їм відповіли, що на це немає часу — відремонтувати корпус хотіли якомога швидше. До дефектного акта лікарні в перевірки МОЗ також виникли питання. Гендиректор лікарні Володимир Жовнір на час перевірки ситуації відсторонений від посади.

Фото: Олександр Ратушняк Директор благодійного фонду Євген Вембер і меддиректор лікарні Сергій Чернишук (праворуч)

2 серпня цей тендер оперативно скасували. Міністр Віктор Ляшко пообіцяв зібрати незалежну Раду з відновлення Охматдиту, і її згодом створили. Туди увійшли найбільші благодійники, які задонатили на відбудову, представник МОЗ, лікарні й авторитетних організацій.

Тоді ж Ляшко пообіцяв, що фонд перерахує зібрані 378 млн донатів на казначейський рахунок лікарні (Охматдит підпорядкувований МОЗу). Однак Вембер, який сидів на тому брифінгу й не озвучив жодних заперечень, згодом заявив, що з ним цього не погоджували і фонд нібито не має правових підстав ці кошти Охматдиту перераховувати. Гроші «зависли» в ньому. Фонд обіцяє переказати всі кошти, щойно отримає бажані юридичні підстави.

Увечері 27 серпня голова Ради з відновлення Охматдиту, виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко розповіла, що під час зустрічі з фондом вони «вийшли на шлях»: «Наразі немає рішення. Але хоча б зрозуміли, що можливо розмовляти з фондом. Вони надали нам документи на вивчення. Думаю, буде ще не одна зустріч з фондом для ухвалення найбільш оптимального рішення, щоб кошти, які вони зібрали, пішли на відновлення лікарні».

На уточнювальне запитання LB.ua, чи переказ на казначейський рахунок лікарні вже не єдина опція, Іваненко відповіла, що ні, розглядали різні. В деталі не вдавалася, поки не вивчені всі документи.

Фото: МОЗ Засідання Ради з відновлення Охматдиту 27 серпня 2024 року.

Процес відновлення лікарні нарешті почали

На брифінгу 27 серпня ввечері Рада також озвучила перші конкретні кроки. Для початку відновлювальних робіт, каже голова Ради з відновлення Інна Іваненко, потрібні основні документи:

Дефектний акт; Кошторис; Незалежна експертиза.

За їхніми результатами можна буде оголошувати тендер.

«За результатами консультацій міністра з будівельники компаніями, які відбулися ще до скликання ради, найкраще рішення в країні — залучити Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «НДІпроєктреконструкція» до проведення оцінювальних робіт пошкодженої будівлі, — зазначає Іваненко. — Вони мають найбільшу експертизу в країні та найбільшу кількість персоналу. Нам кажуть, що можуть одразу залучити 100 + людей, які вже почали оцінювальні роботи пошкодженого корпусу».

За роботу цього інституту погодився заплатити фонд «Таблеточки». Його виконавчий директор В’ячеслав Биков пояснив, що ремонтом без докладного інструментального дослідження пошкоджень корпусу і варіантів, як їх усунути, можна нашкодити. Адже спеціалісти оглянуть, скажуть, що оце обладнання працює — але там може бути маленька тріщина, яка потім, якщо її не усунути, призведе до іншої трагедії. Тому важлива докладна комплексна оцінка.

Під це шукали підрядника. Є дві компанії в країні, які надають такі послуги. Протягом переговорів виявили, що одна не може надати повний комплекс. Дослідження зробить, але не складе кошторисної документації, умовного плану лікування корпусу. Відповідно, залишився НДІпроєктреконструкція.

«Це буде детальне інструментальне дослідження, не просто хтось зайшов і сказав, що щось не працює, це перевірка кожної системи. Ми аналізували Prozorro, і там просто «прийти подивитись» коштує 10–11 грн за кубічний метр. У нас НДІ просить 8 грн 73 копійки за метр кубічний. Якщо глянемо на обсяг пошкоджень, виходить вартість обстеження майже 3 млн. Плюс складання проєктно-кошторисної документації», — сказав Биков.

Оплатять ці послуги з коштів, які на відновлення Охматдиту фонду «Таблеточки» дав Ощадбанк: задонатив 10 млн грн на допомогу лікарні після атаки. З них 5 млн — на відбудову, 5 млн — на допомогу пацієнтам.

Рада з відновлення очікує, що компанія надасть їм документи за результатами експертизи 5–6 вересня. Після цього буде державна екпертиза кошторису, акта, який надасть інститут, і тоді перейдуть до оголошення тендеру на безпосередні ремонтні роботи.

Фото: Макс Требухов

Зібраний понад 1 млрд грн на відбудову лежатиме до тендеру?

Так. За словами представника МОЗу в Раді відновлення Євгена Гончара, скоріш за все, спочатку використають кошти лікарні зі спецфонду за результатами тендеру, який орієнтовно буде у вересні:

Коли і як далі будуть використовувати кошти з United24 і благодійного фонду, за ситуацією будемо обирати ту чи іншу стратегію. Щоб почати використовувати кошти, потрібні акти й відповідні оцінки.

Також більшість виділених урядом 100 млн грн на Охматдит і Центр дитячої кардіології, який стоїть поруч зі зруйнованим корпусом, підуть на Центр кардіології. Бо там теж є ушкодження, які виявилися серйознішими, ніж здавалося на перший погляд.

Постійні поточні ремонтні роботи на території лікарні виконують її співробітники, розповів LB.ua в. о. гендиректора Охматдиту Олександр Урін: «Жодної копійки з казначейського рахунку лікарні ще не витрачено на це. Усі кошти підуть звідти через прозорі процедури. Зараз іде інвентаризація всього».

Фото: МОЗ Олександр Урін

Скільки часу потрібно для відновлення корпусу? Встигнуть до холодів?

Сумнівно.

Інна Іваненко каже, що наразі неможливо сказати. Спершу чекають на докладний дефектний акт і кошторис.

Представник МОЗ Євген Гончар додає, що простої відповіді тут немає. Оскільки пошкодили сучасний корпус, хірургічний, зруйнували повністю токсикологічний, постраждали ряд інших: «У кожної будівлі є окремий трек, що і як можна зробити. Є питання обладнання. У перші дні з’ясували, яке основне постраждало, але йде робота по сервісу обладнання, яке не знищене, але зазнало уражень.

Була перша спроба дуже швидко провести закупівлю і швидко почати будівництво, і всі бачили, чим вона завершилася, рухаємося виключно за законодавством.

На хірургічний корпус є акт, що будівля в аварійному стані. Аварійна будівля — йде робота з Мінкультури і КМДА, бо вона об’єкт історичної спадщини».

Фото: МОЗ Євген Гончар

Чи виселятимуть пацієнтів з нового корпусу для ремонту й оцінки пошкоджень?

Пошкоджена частина будівлі не використовується для лікування пацієнтів, каже Урін: «Це недоречно. Ми сподіваємося, що зможемо якось відрізати ці блоки, які будуть ремонтувати, і продовжувати лікувати пацієнтів тут. Бо це міф, що хтось з нас може працювати десь окремо від команди Охматдиту, бо ми єдина мультидисциплінарна команда, яка може допомагати дітям тільки разом».

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