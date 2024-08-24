Боротьба з епідемією mpox коштуватиме ВООЗ щонайменше 135 мільйонів доларів

Сума на реалізацію плану щодо припинення поширення захворювання може зрости.

Потреба Всесвітньої організації охорони здоров'я у фінансуванні програми, спрямованої на боротьбу зі спалахом захворювання mpox, складає 135 мільйонів доларів на найближчих пів року.

Про це у зверненні на сайті ВООЗ заявив генеральний директор організації Тедрос Гебреїсус.

За словами посадовця, наразі 90% випадків хвороби, раніше відомої як мавпяча віспа, фіксуються у Демократичній Республіці Конго. З близько шістнадцяти тисяч пацієнтів померли 575.

Стратегія, розроблена ВООЗ, передбачає заходи щодо припинення передачі вірусу від людини до людини. Спалах, як говорить Гебреїсус, "є контрольованим і може бути зупиненим".

Організація просить спонсорів долучатися до боротьби із захворюванням. Озвучений прогноз щодо видатків на профілактику mpox, найімовірніше, з часом зростатиме.