Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин

Компанія «Укрнафта» попросила невідкладно повернути благодійну пожертву у 5 млн грн, яку перераховувала благодійному фонду «Охматдит - Здорове дитинство» після ракетного удару по Охматдиту 8 липня

Про це йдеться в листі компанії, який оприлюднив керівник благодійного фонду Євген Вембер.

Вембер описав цей лист як нібито підтвердження позиції фонду, що вони не можуть перерахувати кошти на офіційні рахунки лікарні через відсутність «цільового призначення» і чітких рахунків за це.

Утім, у тексті листа ідеться про те, що причинами такого рішення компанії стала і ситуація навколо лікарні, і кримінальні провадження, і відсторонення гендиректора Володимира Жовніра, і неможливість фонду гарантувати звіти про цільове використання допомоги.

Компанія повністю підтримує необхідність відновлення медичного закладу, який рятує життя дітей. Але, критично важливо, щоб усі процеси відбудови були абсолютно прозорими, а контроль за використанням коштів - максимально суворим, – повідомила у коментарі LB.ua прес-служба “Укрнафти”. – Компанія гарантовано повторно перерахує кошти на відновлення лікарні після того, як буде прийняте остаточне правове рішення щодо суб\'єкта, який буде розпоряджатися коштами, відповідно до законодавства України