Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин

Про це йдеться в листі компанії, який оприлюднив керівник благодійного фонду Євген Вембер.
Вембер описав цей лист як нібито підтвердження позиції фонду, що вони не можуть перерахувати кошти на офіційні рахунки лікарні через відсутність «цільового призначення» і чітких рахунків за це.
Утім, у тексті листа ідеться про те, що причинами такого рішення компанії стала і ситуація навколо лікарні, і кримінальні провадження, і відсторонення гендиректора Володимира Жовніра, і неможливість фонду гарантувати звіти про цільове використання допомоги.
Компанія повністю підтримує необхідність відновлення медичного закладу, який рятує життя дітей. Але, критично важливо, щоб усі процеси відбудови були абсолютно прозорими, а контроль за використанням коштів - максимально суворим, – повідомила у коментарі LB.ua прес-служба “Укрнафти”. – Компанія гарантовано повторно перерахує кошти на відновлення лікарні після того, як буде прийняте остаточне правове рішення щодо суб\'єкта, який буде розпоряджатися коштами, відповідно до законодавства України
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності.
- Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді сказали, що в них зараз немає правових на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.