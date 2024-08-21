Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
ГоловнаЗдоров'я

В Україні у серпні зареєстровано вже 26 тисяч випадків COVID-19

Найбільші ризики важкого перебігу хвороби мають українці старші за 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

В Україні у серпні зареєстровано вже 26 тисяч випадків COVID-19
Ігор Кузін
Фото: фейсбук Ігоря Кузіна

Від початку серпня в Україні на COVID-19 захворіли понад 26 тис. мешканців.

Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, – майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", – зазначив Кузін.

Він додав, що поява нового штаму FLiRT в Україні очікувана, але через неї приріст захворюваності стався раніше, ніж прогнозували.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, що викликає хвилеподібну захворюваність. При цьому захворювання передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації.

Кузін додав, що найбільші ризики важкого перебігу хвороби мають українці старші за 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Водночас в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації, кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тис.

  • Станом на середину серпня у Києві фіксували підвищення захворюваності на коронавірус COVID-19. Якщо в червні у столиці було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660, то за другий тиждень серпня захворіли 1 283 особи, з них - 174 дитини.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies