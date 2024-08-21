В Україні у серпні зареєстровано вже 26 тисяч випадків COVID-19

Найбільші ризики важкого перебігу хвороби мають українці старші за 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Від початку серпня в Україні на COVID-19 захворіли понад 26 тис. мешканців.

Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, – майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", – зазначив Кузін.

Він додав, що поява нового штаму FLiRT в Україні очікувана, але через неї приріст захворюваності стався раніше, ніж прогнозували.

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, що викликає хвилеподібну захворюваність. При цьому захворювання передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації.

Кузін додав, що найбільші ризики важкого перебігу хвороби мають українці старші за 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Водночас в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації, кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тис.