МОЗ пояснив, коли в центри щеплень завезуть вакцини проти ковіду

Про це повідомила пресслужба МОЗ у відповідь на запит LB.ua. Нагадаємо, ми зателефонували в десяток різних центрів вакцинації з таблиці МОЗ і в жодному не було вакцин.
Як пояснює міністерство, вакцини з національного складу в регіонах отримують обласні Центри контролю та профілактики хвороб за замовленням медзакладів та розвозять її до пунктів щеплень.
“Враховуючи зростання захворюваності, вакцини дійсно могли закінчитися – наразі відбувається серпневий розподіл вакцин з національного складу до регіонів: доставка почалася 13 серпня. Області, які замовили вакцину, отримають її до 16 серпня”, – каже пресслужба МОЗ.
Відомство додає, що інформацію щодо пунктів щеплень та наявності вакцин оновлюються щотижня, про її наявність інформують безпосередньо пункти щеплення.
“Якщо у пункті щеплення не вдалося вакцинуватися – просимо громадян інформувати контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19”, – додали у МОЗ.
Нагадаємо, наразі в Україні є понад 500 000 доз омікрон-специфічної вакцини проти COVID-19 (вакцина Comirnaty від Pfizer) для дорослих та понад 50 000 доз для дітей, вона є у всіх областях.
Наразі в країні досі зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. Єдиним дієвим та безпечним способом набути імунітет залишається вакцинація. Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. За останніми рекомендаціями, вакцинація насамперед рекомендована для груп ризику:
- дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
- вагітним;
- людям, старшим за 60 років з хронічними захворюваннями або 75+ років за віком;
- дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;
- представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові).
Інші можуть зробити бустерну дозу за бажанням.