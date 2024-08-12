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У липні захворюваність на ковід в Україні зросла в шість разів, але епідсезон ще не почався

У стаціонарах перебуває трохи більше 2500 захворілих. 

У липні захворюваність на ковід в Україні зросла в шість разів, але епідсезон ще не почався
Фото: ЕРА/UPG

В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус. Для порівняння, в червні їх було 2000, повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.

У стаціонарах перебуває трохи більше 2500 захворілих, тож навантаження на госпіталізацію не таке велике. Це нормальний показник для спалаху захворюваності.

Зростання захворюваності наразі є і в інших країнах, зокрема США та країнах Євросоюзу. Країни, які звітували про підйом, ідентифікували, що це підштам "Омікрону" FliRT – підвид, який не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію. 

Показники в Україні ще не свідчать про початок епідсезону чи що треба вводити окремі обмежувальні заходи на окремих територіях. Зазвичай в Україні спалах захворюваності був у вересні. Наразі по країні циркулює десять варіантів "омікрону".

За словами головного санітарного лікаря, щоб зменшити ризики коронавірусу, потрібно вакцинуватися, а людям з групи ризику – проводити ревакцинацію. До груп ризику належать люди з супутніми захворюваннями і вагітні, а також медики, освітяни і працівники сфери обслуговування. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Літній спалах ковіду дійшов і до України: що про це слід знати і що робити". 

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