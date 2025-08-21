«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
МОЗ: восени в Україну надійде вакцина від COVID-19 для дітей від 6 місяців

Восени в Україну надійде партія вакцини проти коронавірусу для дітей від шести місяців. Загалом очікується близько 5000 доз препарату.

Фото: CDC/Unsplash

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу.

За його словами, зараз у країні доступна вакцина від COVID-19 для дітей від 12 років — на складах зберігається близько 300 тисяч доз. Батьки можуть звертатися до медзакладів і робити щеплення дітям цієї вікової групи вже зараз.

«Восени ми очікуємо поставку вакцини для вакцинації дітей від шести місяців. Вона прибуде за підтримки ГАВІ. Близько 5000 доз буде доставлено та розподілено по регіонах», – говорить Кузін.

Окрім цього, МОЗ очікує й поставку вакцин проти грипу. Йдеться щонайменше про 20 тисяч доз, які традиційно надходять у середині або наприкінці вересня за рахунок міжнародних партнерів. Переважно їх спрямують для вакцинації вагітних та медичних працівників.

Кузін також зауважив, що нинішнє зростання захворюваності на COVID-19 відповідає сезонним показникам і не несе загрози епідемії.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
