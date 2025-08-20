МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Ради територіальних громад Чернігівської області 19 серпня.
«Дітки з ментальними порушеннями повинні бути перенаправлені для лікування до обласної дитячої лікарні. Не в психіатричній лікарні. В обласній дитячій лікарні зроблене відповідне відділення, і вони інтегруються в той простір та лікуються», — сказав Ляшко.
Тобто з 1 липня дітей із психічними розладами більше не госпіталізовують до психіатричних лікарень. Стаціонарна допомога для них доступна лише у багатопрофільних дитячих лікарнях. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.
«Ми бачили, в яких умовах іноді перебувають діти у психіатричних стаціонарах. МОЗ провело низку перевірок у 2024–2025 роках. І попри високий професіоналізм багатьох лікарів, ми не можемо ігнорувати виявлені порушення — зокрема, випадки госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп», — пояснив заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.
Згідно зі змінами до Порядку реалізації програми медичних гарантій, договори з Національною службою здоров’я України на надання психіатричної допомоги дітям до 18 років тепер зможуть укладати лише багатопрофільні дитячі лікарні.
У таких закладах психіатри працюватимуть у співпраці з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими фахівцями. МОЗ наголошує, що це дозволить забезпечити комплексний підхід до лікування із врахуванням як фізичного, так і психічного стану дитини.
Крім того, у багатопрофільних дитячих лікарнях є відділення інтенсивної терапії та сучасне реанімаційне обладнання, що важливо у випадках тяжких психічних станів.
У міністерстві очікують, що ці зміни допоможуть зменшити стигматизацію дітей із психічними розладами та поліпшать якість їхнього лікування.
Надалі послуги з надання психіатричної та психосоціальної допомоги дітям і дорослим інтегруватимуть у систему спроможної мережі госпітальних округів — у кластерні та надкластерні багатопрофільні лікарні, а також у державні медзаклади.
Зараз таку допомогу також надають у центрах ментального здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами.