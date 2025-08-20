МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко

З другої половини 2025 року Міністерство охорони здоров’я заборонило госпіталізувати дітей із ментальними порушеннями до психіатричних закладів для дорослих.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Ради територіальних громад Чернігівської області 19 серпня.

«Дітки з ментальними порушеннями повинні бути перенаправлені для лікування до обласної дитячої лікарні. Не в психіатричній лікарні. В обласній дитячій лікарні зроблене відповідне відділення, і вони інтегруються в той простір та лікуються», — сказав Ляшко.

Тобто з 1 липня дітей із психічними розладами більше не госпіталізовують до психіатричних лікарень. Стаціонарна допомога для них доступна лише у багатопрофільних дитячих лікарнях. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

«Ми бачили, в яких умовах іноді перебувають діти у психіатричних стаціонарах. МОЗ провело низку перевірок у 2024–2025 роках. І попри високий професіоналізм багатьох лікарів, ми не можемо ігнорувати виявлені порушення — зокрема, випадки госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп», — пояснив заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

Згідно зі змінами до Порядку реалізації програми медичних гарантій, договори з Національною службою здоров’я України на надання психіатричної допомоги дітям до 18 років тепер зможуть укладати лише багатопрофільні дитячі лікарні.

У таких закладах психіатри працюватимуть у співпраці з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими фахівцями. МОЗ наголошує, що це дозволить забезпечити комплексний підхід до лікування із врахуванням як фізичного, так і психічного стану дитини.

Крім того, у багатопрофільних дитячих лікарнях є відділення інтенсивної терапії та сучасне реанімаційне обладнання, що важливо у випадках тяжких психічних станів.

У міністерстві очікують, що ці зміни допоможуть зменшити стигматизацію дітей із психічними розладами та поліпшать якість їхнього лікування.

Надалі послуги з надання психіатричної та психосоціальної допомоги дітям і дорослим інтегруватимуть у систему спроможної мережі госпітальних округів — у кластерні та надкластерні багатопрофільні лікарні, а також у державні медзаклади.

Зараз таку допомогу також надають у центрах ментального здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами.