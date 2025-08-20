На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаЗдоров'я

МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко

З другої половини 2025 року Міністерство охорони здоров’я заборонило госпіталізувати дітей із ментальними порушеннями до психіатричних закладів для дорослих.

МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я
Фото: Олександр Ратушняк

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Ради територіальних громад Чернігівської області 19 серпня.

«Дітки з ментальними порушеннями повинні бути перенаправлені для лікування до обласної дитячої лікарні. Не в психіатричній лікарні. В обласній дитячій лікарні зроблене відповідне відділення, і вони інтегруються в той простір та лікуються», — сказав Ляшко.

Тобто з 1 липня дітей із психічними розладами більше не госпіталізовують до психіатричних лікарень. Стаціонарна допомога для них доступна лише у багатопрофільних дитячих лікарнях. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

«Ми бачили, в яких умовах іноді перебувають діти у психіатричних стаціонарах. МОЗ провело низку перевірок у 2024–2025 роках. І попри високий професіоналізм багатьох лікарів, ми не можемо ігнорувати виявлені порушення — зокрема, випадки госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп», — пояснив заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

Згідно зі змінами до Порядку реалізації програми медичних гарантій, договори з Національною службою здоров’я України на надання психіатричної допомоги дітям до 18 років тепер зможуть укладати лише багатопрофільні дитячі лікарні.

У таких закладах психіатри працюватимуть у співпраці з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими фахівцями. МОЗ наголошує, що це дозволить забезпечити комплексний підхід до лікування із врахуванням як фізичного, так і психічного стану дитини.

Крім того, у багатопрофільних дитячих лікарнях є відділення інтенсивної терапії та сучасне реанімаційне обладнання, що важливо у випадках тяжких психічних станів.

У міністерстві очікують, що ці зміни допоможуть зменшити стигматизацію дітей із психічними розладами та поліпшать якість їхнього лікування.

Надалі послуги з надання психіатричної та психосоціальної допомоги дітям і дорослим інтегруватимуть у систему спроможної мережі госпітальних округів — у кластерні та надкластерні багатопрофільні лікарні, а також у державні медзаклади.

Зараз таку допомогу також надають у центрах ментального здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies