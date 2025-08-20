На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаЗдоров'я

Понад 240 млн грн отримали медзаклади від НСЗУ за недостовірні дані та фіктивні послуги – ревізори

Окремі медзаклади отримати понад 242 млн грн бюджетних коштів за ненадані сповна медпослуги.

Понад 240 млн грн отримали медзаклади від НСЗУ за недостовірні дані та фіктивні послуги – ревізори
Дослідження ПЕТ-КТ проводиться у Всеукраїнському центрі радіохірургії лікарні «Феофанія», на томографі Biograph 64 TruePoint
Фото: facebook/Феофанія клінічна лікарня

Це виявила Державна аудиторська служба під час своїх ревізій, проведених протягом 2023-2025 років у медзакладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. 

Про це йдеться на сайті ДАСУ.

Як встановили ревізори, посадовці цих медзакладів чинили недобросовісно, а «схеми» для отримання виплат за програмою медичних гарантій НСЗУ були типовими: 

  • надання НСЗУ недостовірної інформації про наявність фахівців та медобладнання; 
  • внесення до електронної системи охорони здоров’я недостовірної інформації про надані медпослуги; 
  • внесення фіктивних даних про кількість наданих медпослуг.

Наприклад, одна з лікарень отримала 7,6 млн грн для того, аби надавати людям реабілітацію. Але там не було ні реабілітаційного відділення, ні достатньо профільних фахівців.

Інший лікувальний, стверджують аудитори, звітував до НСЗУ про те, що надає послуги гемодіалізу (так звана штучна нирка, що допомагає очищувати кров тим, у кого нирки не працюють, це пожиттєва процедура, якщо людині не пересадити нирку). 

Утім, медзаклад не мав ні апаратів для діалізу, ні лікарів-нефрологів, але отримав від НСЗУ 2,2 млн грн.

Під час однієї з ревізій виявили, що медзаклад отримав 2 млн грн від НСЗУ за хірургічні втручання, за які насправді пацієнти сплатили власним коштом на підставі укладених договорів про платні послуги.

Зафіксували і випадок, коли гроші від НСЗУ надійшли за проведені пластичні операції з покращення зовнішності, проведені молодим жінкам за їхнім бажанням, хоча такі послуги не підлягають оплаті за рахунок держбюджету.

Аудитори кажуть, що внаслідок ревізій медзаклади наразі повернули до держбюджету 68,7 млн гривень. 

Матеріали перевірок за фактами встановлених порушень передані до правоохоронних органів та поінформували НСЗУ.

Нагадаємо, що

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies