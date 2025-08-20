Понад 240 млн грн отримали медзаклади від НСЗУ за недостовірні дані та фіктивні послуги – ревізори

Це виявила Державна аудиторська служба під час своїх ревізій, проведених протягом 2023-2025 років у медзакладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Про це йдеться на сайті ДАСУ.

Як встановили ревізори, посадовці цих медзакладів чинили недобросовісно, а «схеми» для отримання виплат за програмою медичних гарантій НСЗУ були типовими:

надання НСЗУ недостовірної інформації про наявність фахівців та медобладнання;

внесення до електронної системи охорони здоров’я недостовірної інформації про надані медпослуги;

внесення фіктивних даних про кількість наданих медпослуг.

Наприклад, одна з лікарень отримала 7,6 млн грн для того, аби надавати людям реабілітацію. Але там не було ні реабілітаційного відділення, ні достатньо профільних фахівців.

Інший лікувальний, стверджують аудитори, звітував до НСЗУ про те, що надає послуги гемодіалізу (так звана штучна нирка, що допомагає очищувати кров тим, у кого нирки не працюють, це пожиттєва процедура, якщо людині не пересадити нирку).

Утім, медзаклад не мав ні апаратів для діалізу, ні лікарів-нефрологів, але отримав від НСЗУ 2,2 млн грн.

Під час однієї з ревізій виявили, що медзаклад отримав 2 млн грн від НСЗУ за хірургічні втручання, за які насправді пацієнти сплатили власним коштом на підставі укладених договорів про платні послуги.

Зафіксували і випадок, коли гроші від НСЗУ надійшли за проведені пластичні операції з покращення зовнішності, проведені молодим жінкам за їхнім бажанням, хоча такі послуги не підлягають оплаті за рахунок держбюджету.

Аудитори кажуть, що внаслідок ревізій медзаклади наразі повернули до держбюджету 68,7 млн гривень.

Матеріали перевірок за фактами встановлених порушень передані до правоохоронних органів та поінформували НСЗУ.

