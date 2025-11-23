Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Спротив: РФ занурюється в медичну кризу, що особливо загрожує тимчасово окупованим територіям України

На ТОТ України виникає гостра гуманітарна криза через нестачу лікарів.

Спротив: РФ занурюється в медичну кризу, що особливо загрожує тимчасово окупованим територіям України
Фото: Центр національного спротиву

Російська медична система входить у фазу глибокого занепаду, і найбільший удар припадає на тимчасово окуповані території України. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після ухвалення Путіним закону про обов’язкове трирічне "відпрацювання" для молодих медиків у країні почалася масова втеча студентів із медичних вишів. 

Тисячі з них кидають навчання, аби не опинитися в умовах примусових призначень у депресивні або прифронтові регіони, які самі студенти відкрито називають "рабством за копійки".

Паралельно російська система охорони здоров’я переживає гострий кадровий і фінансовий дефіцит. 

Недостатнє фінансування, низькі зарплати, зростання навантаження та регулярні збої у виплатах призводять до того, що клініки — як державні, так і приватні — фактично тріщать по швах. 

Приватний сектор також занепадає: бракує персоналу, зростає кількість скарг пацієнтів, падає якість медичних послуг.

На тимчасово окупованих територіях України ці процеси спричиняють системний колапс медичної допомоги. Зокрема:

  • масово виїжджають лікарі, які не хочуть працювати у прифронтових та небезпечних умовах;
  • закриваються приватні медичні заклади, а альтернативи для населення немає;
  • лікарні переходять на “режим економії”, скорочують години прийому та кількість спеціалістів;
  • фіксується гострий дефіцит педіатрів, терапевтів та лікарів вузьких спеціальностей;
  • діти та пацієнти з хронічними хворобами втрачають доступ до діагностики та профільного лікування;

ТОТ перетворюються на місця примусового розподілу найменш підготовлених кадрів, яких росія не може утримати в інших регіонах.

Такі дії створюють серйозну гуманітарну загрозу для цивільного населення, передусім для дітей, яке й без того перебуває в умовах окупації, обмежень і нестабільності.
