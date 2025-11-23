Російська медична система входить у фазу глибокого занепаду, і найбільший удар припадає на тимчасово окуповані території України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Після ухвалення Путіним закону про обов’язкове трирічне "відпрацювання" для молодих медиків у країні почалася масова втеча студентів із медичних вишів.
Тисячі з них кидають навчання, аби не опинитися в умовах примусових призначень у депресивні або прифронтові регіони, які самі студенти відкрито називають "рабством за копійки".
Паралельно російська система охорони здоров’я переживає гострий кадровий і фінансовий дефіцит.
Недостатнє фінансування, низькі зарплати, зростання навантаження та регулярні збої у виплатах призводять до того, що клініки — як державні, так і приватні — фактично тріщать по швах.
Приватний сектор також занепадає: бракує персоналу, зростає кількість скарг пацієнтів, падає якість медичних послуг.
На тимчасово окупованих територіях України ці процеси спричиняють системний колапс медичної допомоги. Зокрема:
- масово виїжджають лікарі, які не хочуть працювати у прифронтових та небезпечних умовах;
- закриваються приватні медичні заклади, а альтернативи для населення немає;
- лікарні переходять на “режим економії”, скорочують години прийому та кількість спеціалістів;
- фіксується гострий дефіцит педіатрів, терапевтів та лікарів вузьких спеціальностей;
- діти та пацієнти з хронічними хворобами втрачають доступ до діагностики та профільного лікування;
ТОТ перетворюються на місця примусового розподілу найменш підготовлених кадрів, яких росія не може утримати в інших регіонах.
Такі дії створюють серйозну гуманітарну загрозу для цивільного населення, передусім для дітей, яке й без того перебуває в умовах окупації, обмежень і нестабільності.