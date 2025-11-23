На ТОТ України виникає гостра гуманітарна криза через нестачу лікарів.

Російська медична система входить у фазу глибокого занепаду, і найбільший удар припадає на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після ухвалення Путіним закону про обов’язкове трирічне "відпрацювання" для молодих медиків у країні почалася масова втеча студентів із медичних вишів.

Тисячі з них кидають навчання, аби не опинитися в умовах примусових призначень у депресивні або прифронтові регіони, які самі студенти відкрито називають "рабством за копійки".

Паралельно російська система охорони здоров’я переживає гострий кадровий і фінансовий дефіцит.

Недостатнє фінансування, низькі зарплати, зростання навантаження та регулярні збої у виплатах призводять до того, що клініки — як державні, так і приватні — фактично тріщать по швах.

Приватний сектор також занепадає: бракує персоналу, зростає кількість скарг пацієнтів, падає якість медичних послуг.

На тимчасово окупованих територіях України ці процеси спричиняють системний колапс медичної допомоги. Зокрема:

масово виїжджають лікарі, які не хочуть працювати у прифронтових та небезпечних умовах;

закриваються приватні медичні заклади, а альтернативи для населення немає;

лікарні переходять на “режим економії”, скорочують години прийому та кількість спеціалістів;

фіксується гострий дефіцит педіатрів, терапевтів та лікарів вузьких спеціальностей;

діти та пацієнти з хронічними хворобами втрачають доступ до діагностики та профільного лікування;

ТОТ перетворюються на місця примусового розподілу найменш підготовлених кадрів, яких росія не може утримати в інших регіонах.

Такі дії створюють серйозну гуманітарну загрозу для цивільного населення, передусім для дітей, яке й без того перебуває в умовах окупації, обмежень і нестабільності.