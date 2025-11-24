Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На території львівської школи сталася стрілянина між двома батьками учнів

Діти не постраждали.

На території львівської школи сталася стрілянина між двома батьками учнів
Львівська міська рада
Фото: Роман Балук

У Львові на території однієї із шкіл сталася стрілянина між батьками учнів. Одного чоловіка госпіталізували. Діти не постраждали.

Про це розповів директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк та Нацполіція

Закалюк зазначив, що інцидент стався на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 на Сихові. За його словами, діти чоловіків — однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї, зокрема почали "вирішувати" конфлікт за допомогою пістолета.

Після словесної перепалки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У потерпілого - поранення в живіт та ногу, його  госпіталізовано.

У поліції кажуть, що обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події.
