ГоловнаСуспільствоЖиття

В Києві застосували аварійні відключення світла

На цей період графіки не діють. 

В Києві застосували аварійні відключення світла
Фото: pixabay

У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" вранці 25 листопада застосували екстрені відключення електроенергії. Під час екстрених відключень графіки не діють, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. 

Також аварійні відключення застосували в Сумській області. Цих заходів вжили після чергової нічної атаки росіян. 

“Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки”, – йдеться в повідомленні.

  • Вночі 25 листопада Росія знову масовано атакувала українську енергетику. Зокрема, в столиці і Одеському районі. В Києві убиті шестеро людей, понад 10 поранені.
  • В Одеській області – шестеро потерпілих.
