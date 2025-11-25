В Києві застосували аварійні відключення світла

На цей період графіки не діють.

У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" вранці 25 листопада застосували екстрені відключення електроенергії. Під час екстрених відключень графіки не діють, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Також аварійні відключення застосували в Сумській області. Цих заходів вжили після чергової нічної атаки росіян.

“Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки”, – йдеться в повідомленні.