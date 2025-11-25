Зеленський закликав лідерів Коаліції працювати над гарантіями безпеки для України

Він також підтвердив готовність провести особисту зустріч з Трампом у закритому форматі.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі лідерів Коаліції охочих наголосив, що всі безпекові рішення щодо України мають ухвалювати за участі самої України та її партнерів.

За словами Зеленського, коли рішення ухвалюють «за спиною країни або народу», існує ризик, що вони не спрацюють.

Глава держави повідомив, що за підсумками переговорів у Женеві українська і міжнародні команди напрацювали рамковий документ, який зараз лежить на столі й може стати основою для подальшої роботи. Зеленський заявив про готовність рухатися вперед разом зі США, за участі президента Дональда Трампа, а також із європейськими та іншими партнерами, які мають можливості допомогти. Він також підтвердив готовність провести особисту зустріч з Трампом у закритому форматі для обговорення чутливих питань.

Президент окремо нагадав, що російська війна триває щодня, і минула ніч принесла Україні нову масовану атаку. За його словами, це означає, що оборонна, безпекова та санкційна підтримка не може зупинятися доти, доки Росія не зробить реальних кроків до згортання своєї воєнної активності.

Зеленський закликав партнерів продовжувати зміцнювати ППО, підтримувати стійкість України, спрямувати заморожені російські активи на її захист і фіналізувати рамку для розгортання сил стримування Коаліції охочих в Україні через підписання відповідного меморандуму.