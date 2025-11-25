Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський закликав лідерів Коаліції працювати над гарантіями безпеки для України

Він також підтвердив готовність провести особисту зустріч з Трампом у закритому форматі.

Зеленський закликав лідерів Коаліції працювати над гарантіями безпеки для України
Володимир Зеленський на засіданні Коаліції охочих
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі лідерів Коаліції охочих наголосив, що всі безпекові рішення щодо України мають ухвалювати за участі самої України та її партнерів. 

За словами Зеленського, коли рішення ухвалюють «за спиною країни або народу», існує ризик, що вони не спрацюють.

Глава держави повідомив, що за підсумками переговорів у Женеві українська і міжнародні команди напрацювали рамковий документ, який зараз лежить на столі й може стати основою для подальшої роботи. Зеленський заявив про готовність рухатися вперед разом зі США, за участі президента Дональда Трампа, а також із європейськими та іншими партнерами, які мають можливості допомогти. Він також підтвердив готовність провести особисту зустріч з Трампом у закритому форматі для обговорення чутливих питань.

Президент окремо нагадав, що російська війна триває щодня, і минула ніч принесла Україні нову масовану атаку. За його словами, це означає, що оборонна, безпекова та санкційна підтримка не може зупинятися доти, доки Росія не зробить реальних кроків до згортання своєї воєнної активності.

Зеленський закликав партнерів продовжувати зміцнювати ППО, підтримувати стійкість України, спрямувати заморожені російські активи на її захист і фіналізувати рамку для розгортання сил стримування Коаліції охочих в Україні через підписання відповідного меморандуму.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies