За останній тиждень до безпечніших регіонів України з Донеччини виїхали 300 дітей.

У населених пунктах 20 громад Донецької області, які входять до зони активних бойових дій, наразі залишаються 14 400 цивільних осіб. Серед них немає дітей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

"У населених пунктах громад, які віднесені до зон активних бойових дій, а це 20 громад, залишається 14 400 осіб. Дітей на цих територіях немає", — зазначив Петлін.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення — з лютого 2022 року — із підконтрольних українській владі територій Донеччини евакуйовано понад 1 млн 316,6 тис. осіб, з них понад 201,6 тис. дітей і приблизно 47,3 тис. маломобільних осіб.

За останній тиждень з області до безпечніших регіонів України виїхали 900 осіб, серед них 300 дітей.

Наразі на контрольованій українським урядом території Донецької області залишається 196,8 тис. цивільних громадян.

В ОВА наголошують, що евакуація залишається обов’язковою для мешканців зон бойових дій, а залишатися там — небезпечно для життя.