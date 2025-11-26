«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Війна

ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 14,4 тисячі цивільних

За останній тиждень до безпечніших регіонів України з Донеччини виїхали 300 дітей.

ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 14,4 тисячі цивільних
Фото: t.me/VadymFilashkin

У населених пунктах 20 громад Донецької області, які входять до зони активних бойових дій, наразі залишаються 14 400 цивільних осіб. Серед них немає дітей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

"У населених пунктах громад, які віднесені до зон активних бойових дій, а це 20 громад, залишається 14 400 осіб. Дітей на цих територіях немає", — зазначив Петлін.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення — з лютого 2022 року — із підконтрольних українській владі територій Донеччини евакуйовано понад 1 млн 316,6 тис. осіб, з них понад 201,6 тис. дітей і приблизно 47,3 тис. маломобільних осіб.

За останній тиждень з області до безпечніших регіонів України виїхали 900 осіб, серед них 300 дітей.

Наразі на контрольованій українським урядом території Донецької області залишається 196,8 тис. цивільних громадян.

В ОВА наголошують, що евакуація залишається обов’язковою для мешканців зон бойових дій, а залишатися там — небезпечно для життя.
﻿
