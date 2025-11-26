У населених пунктах 20 громад Донецької області, які входять до зони активних бойових дій, наразі залишаються 14 400 цивільних осіб. Серед них немає дітей.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.
"У населених пунктах громад, які віднесені до зон активних бойових дій, а це 20 громад, залишається 14 400 осіб. Дітей на цих територіях немає", — зазначив Петлін.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення — з лютого 2022 року — із підконтрольних українській владі територій Донеччини евакуйовано понад 1 млн 316,6 тис. осіб, з них понад 201,6 тис. дітей і приблизно 47,3 тис. маломобільних осіб.
За останній тиждень з області до безпечніших регіонів України виїхали 900 осіб, серед них 300 дітей.
Наразі на контрольованій українським урядом території Донецької області залишається 196,8 тис. цивільних громадян.
В ОВА наголошують, що евакуація залишається обов’язковою для мешканців зон бойових дій, а залишатися там — небезпечно для життя.
- З Костянтинівки Донецької області співробітники поліції евакуювали родину з 15-річним підлітком.