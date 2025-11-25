Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Війна

Шестеро людей поранені в Одеській області. Ворог пошкодив енергетичну, портову і цивільну інфраструктуру (доповнено)

Росіяни атакували дронами. 

Наслідки атаки в Одеській області
Фото: Одеська ОВА в Telegram

Уночі 25 листопада армія Росії масовано атакувала дронами Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури і енергетики, поранені шестеро людей.

На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що ліквідація пожеж була ускладнена через повторні сигнали повітряної тривоги. 

За інформацією віцепрем'єра Олексія Кулеби, в Одеській області без теплопостачання залишилися 140 000 споживачів. 

За даними Повітряних сил, під час атаки на область дрони перетнули повітряний простір Молдови і Румунії.
