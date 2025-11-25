Шестеро людей поранені в Одеській області. Ворог пошкодив енергетичну, портову і цивільну інфраструктуру (доповнено)

Уночі 25 листопада армія Росії масовано атакувала дронами Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури і енергетики, поранені шестеро людей.

На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що ліквідація пожеж була ускладнена через повторні сигнали повітряної тривоги.

За інформацією віцепрем'єра Олексія Кулеби, в Одеській області без теплопостачання залишилися 140 000 споживачів.

За даними Повітряних сил, під час атаки на область дрони перетнули повітряний простір Молдови і Румунії.