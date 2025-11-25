Британія підтвердила плани щодо участі в багатонаціональних силах в Україні

Це можливо після припинення бойових дій.

Великобританія продовжує готуватися до участі в майбутній багатонаціональній місії в Україні після досягнення перемир’я.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, коментуючи його розмову з президентом України Володимиром Зеленським, пише Reuters.

За словами речника, під час телефонної розмови сторони обговорили «важливість подальшої роботи партнерів коаліції над підготовкою до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій».

На запитання журналістів, чи зберігає Лондон готовність направити військових до України після завершення активних бойових дій, речник відповів: «Це зобов’язання залишається».