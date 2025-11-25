В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Британія підтвердила плани щодо участі в багатонаціональних силах в Україні

Це можливо після припинення бойових дій.

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Великобританія продовжує готуватися до участі в майбутній багатонаціональній місії в Україні після досягнення перемир’я. 

Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, коментуючи його розмову з президентом України Володимиром Зеленським, пише Reuters.

За словами речника, під час телефонної розмови сторони обговорили «важливість подальшої роботи партнерів коаліції над підготовкою до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій».

На запитання журналістів, чи зберігає Лондон готовність направити військових до України після завершення активних бойових дій, речник відповів: «Це зобов’язання залишається».

  • Раніше Зеленський заявляв, що тривають обговорення про присутність військових на землі, на суші і на морі, а також ППО. Зустрічі військових відбуватимуться регулярно. У партнерів є розуміння, що потрібно Україні, де географічно потрібен контингент. 
  • У квітні український президент анонсував приїзд військових представників держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати. 
  • Контингент активно обговорюють в межа коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни. 
  • Зеленський повідомляв, що Україна підтримує відправку іноземних військ у вигляді миротворців. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб.
