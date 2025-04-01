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Президент: у пʼятницю відбудеться зустріч з військовими представниками партнерів щодо контингенту

Зараз триває підготовка пропозицій щодо військової присутності союзників в Україні.

Президент: у пʼятницю відбудеться зустріч з військовими представниками партнерів щодо контингенту
Володимир Зеленський
Фото: А

Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським і керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим щодо іноземного контингенту в Україні.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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«Детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки – це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал», наголосив глава держави.

Президент повідомив, що у пʼятницю відбудеться зустріч із військовими представниками держав-партнерів. 

«Зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингенти. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення», - додав Зеленський.

  • Раніше глава держави повідомив, що кількість країн, які готові брати участь у гарантуванні безпеки для України, зростає. Дехто готовий допомогти ППО, дехто іншими засобами, дехто – військами. Для конкретизації напрацювань до України приїдуть представники Франції та Великої Британії.
  • Відмовилися від пропозиції надіслати своїх військових в Україну Італія, а також Греція.
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