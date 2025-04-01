Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом ЗСУ Олександром Сирським і керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим щодо іноземного контингенту в Україні.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

«Детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки – це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал», наголосив глава держави.

Президент повідомив, що у пʼятницю відбудеться зустріч із військовими представниками держав-партнерів.

«Зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингенти. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення», - додав Зеленський.